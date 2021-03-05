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Епатажна блогерка з величезними вилицями Настя Покрищук хоче усиновити дитину

Автор: Світлана Мащенко

Епатажна блогерка Анастасія Покрищук, яка має найбільші вилиці у світі, мріє усиновити дитину з притулку. Блогерка транслює своє життя через соцмережі, де показує його без прикрас і не боїться хейту.

Про своє життя, і бажання виділятися з натовпу дівчина розповіла в інтерв'ю програмі "Життя відомих людей".

Аби стати рекордсменкою, дівчина сама навчилася робити собі "уколи краси". У дівчини більше 250 тисяч підписників, і вона називає себе Just Queen.

Настя вважає себе чесною і відкритою людиною, і звикла говорити всім правду прямо в обличчя. А про себе жартує, називаючи "монстром". Окрім ведення блогу вона дуже любить кермувати автомобілем.

Анастасія до салонів краси не ходить, уколи робить собі сама. "Наколоти" вона може свої друзів і знайомих.

Окрім вилиць Анастасія має зроблені губи, підборіддя, вона прибрала ямку з підборіддя, а також зробила ін'єкції в носогубні складки. Також вона збільшила груди, зробила ліпосакцію.

Рідні та близькі підтримують Настю, хіба що її 94-річна бабуся думає, що це якась хвороба.

Коханого чоловіка у дівчини немає, натомість вона обирає інші, більш корисні заняття. Приміром, допомагає притулкам для тварин. Вона не вважає себе чайлдфрі і планує "привести в цей світ потомство" або ж всиновити дитя.

"Я, якщо стану дуже багатою, то візьму з дитбудинку дитину", - говорить Настя.

Анастасія Покрищук розповіла про свої мрії (відео: ЖВЛ)

До слова, нещодавно Анастасія відіжгла з блогеркою з найбільшими натуральними грудьми України.

Раніше ми також писали, що українка вирішила позбутися своїх натуральних грудей 7-го розміру

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Новини України блогерАнастасия Покрищук
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