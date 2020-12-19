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Цим знакам Зодіаку не варто грати весілля в рік Бика: найнесумісніші пари

Новость на русском → Субота 19 грудня 2020 05:00
Цим знакам Зодіаку не варто грати весілля в рік Бика: найнесумісніші пари Гороскоп на 2021 рік Бика (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2021 рік підкаже, яким знакам Зодіаку не слід планувати весілля, адже шлюб між ними, укладений на рік білого металевого Бика, може бути нещасливим.

Астрологи назвали пари, яким абсолютно протипоказано поєднуватися узами у новому році, а також пари, що сумісні лише частково, пише КП.

У 2021 році астрологи не радять одружуватись таким представникам знаків Зодіаку:

  • Овен - Рак, Діва
  • Телець - Лев
  • Близнюки - Діва, Лев
  • Рак - Овен, Терези, Водолій
  • Лев - Близнюки, Рак, Скорпіон
  • Діва - Овен, Близнюки, Стрілець
  • Ваги - Рак, Козеріг, Риби
  • Скорпіон - Діва, Стрілець, Водолій
  • Стрілець - Діва, Козеріг, Скорпіон
  • Козеріг - Стрілець і Терези
  • Водолій - Рак, Терези, Риби
  • Риби - Терези, Водолій

Часткова сумісність у 2021 році буде у таких знаків Зодіаку:

  • Овен - Скорпіон, Лев, Козеріг
  • Телець - Телець, Близнюки, Стрілець, Водолій
  • Близнюки - Овен, Телець, Стрілець, Скорпіон
  • Рак - Близнюки, Стрілець, Лев
  • Лев - Овен, Телець, Лев, Водолій, Риби
  • Діва - Ваги, Лев
  • Терези - Скорпіон, Діва
  • Скорпіон - Овен, Скорпіон, Лев, Терези,
  • Стрілець - Телець, Близнюки, Рак, Риби
  • Водолій - Телець, Близнюки, Лев, Водолій
  • Риби - Риби, Стрілець

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку рік білого металевого Бика подарує унікальний шанс. Астрологи радять ним скористатися, оскільки такого може більше не бути.

Також відомий український астролог Аріна Артуровна попередила про небезпечний період, що нас чекає у другій половині грудня. Він пов'язаний з переходом Венери в сузір'я Стрільця.

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