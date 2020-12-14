Венера в Стрільці: астролог попередила про ризикований період наприкінці 2020 року

Перехід Венери в Стрільця відбудеться 15 грудня і принесе зміни в особистих стосунках і фінансах. Цей період буде позначений з одного боку легкістю, але є й ризики, про які слід пам'ятати.

Так, відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла про те, що нас чекає у другій половині грудня.

Венера відповідає за стосунки, фінанси і оціночне судження навколишнього світу. До 15 грудня вона знаходиться в Скорпіоні і суть відносин в цей час була в сексі, грошах, бажанні домінувати в шлюбі, співробітництві, бажанні контролювати все.

"Після 15 грудня ситуація зміниться, відбудеться інгресія в знак Стрілець і тут зміниться ставлення до партнерства, захочеться чогось піднесеного, вигаданого і ідеального. Або ви постараєтеся свого партнера підігнати під рамки свого ідеалу. Буде хотітися любові, простої, щирої, безкорисливої, віра в яку в ці дні зростає в багато разів", - розповідає Аріна.

Кохання може зустрітися в поїздках, далеко від рідних місць. І роман може бути бурхливим, з планами на майбутнє. Але не виключено, що весь цей оптимізм розвіється, коли Венера перейде в земний знак. Тоді Венера може зажадати конкретності від партнера.

Що стосується фінансів, то після 15 числа існує ризик розтринькати все, що ви так прагнули економити раніше.

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