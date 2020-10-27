Ференцварош - Динамо: все про унікальний матч Ліги чемпіонів

Ференцварош і Динамо зіграють 28 жовтня в рамках другого туру Ліги чемпіонів 2020/2021. Матч грандів Угорщини та України пройде в Будапешті на "Групама Арена". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Сьогодні ми зібрали всю інформацію, яку вам потрібно знати про цей унікальний (особливо для команди екс-тренера біло-синіх - Сергія Реброва) матч.

Інтерес до матчу великий, адже в першому турі групового етапу і Динамо, і Ференцварош зазнали поразки від Ювентуса і Барселони відповідно. Тому обидві команди намагатимуться реабілітуватися перед фанатами.

Відео матчу Ференцварош - Динамо

Дивитися онлайн матч Ференцварош - Динамо можна на телеканалі "Футбол 2". Також, українські фанати можуть спостерігати за грою віце-чемпіонів країни в Інтернеті, зокрема, на платформах MEGOGO, OLL.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV і інших.

Чи пустять глядачів на стадіон?

Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в присутності глядачів. Незважаючи на те, що на стадіон пустять лише 30% фанатів, всі вони будуть гнати своїх улюбленців вперед. Тому київській команді доведеться ой як не солодко. Тим більше, що вболівальники з України потрапити на матч не зможуть: виконавчий комітет УЄФА вирішив не надавати гостьовим командам квитки для реалізації серед своїх фанатів. Таким чином, гнати "фроді" до перемоги будуть близько 16 тис. угорців.

Склад Ференцвароша і Динамо на матч

Тренерський штаб біло-синіх на чолі з Мірчею Луческу розраховує у столиці Угорщини на 26 виконавців. Точно в цьому матчі не зіграють травмовані захисники Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич, дискваліфікований до грудня нападник Артем Бесєдін. Також не допоможуть Динамо проти команди Реброва воротар Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, які заразилися коронавірусом.

Склад Динамо на матч проти Ференцвароша (twitter.com/dynamokyiv)

А ось у Ференцвароша проблем зі складом немає - порожній лазарет, всі основні футболісти готуються до поєдинку з українським грандом.

Головний тренер "зелених орлів", екс-нападник Динамо та збірної України Сергій Ребров перед матчем зазначив, що йому приємно грати проти своєї колишньої команди.

"Очевидно, емоції відіграють певну роль... Але я професіонал, тому це не вплине на мою роботу. Я дуже люблю готуватися до таких серйозних команд, як київське Динамо, ми багато і старанно працювали, щоб грати престижні матчі. Мені також дуже приємно, що київське Динамо знову потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів", - зазначив український тренер.

Сергій Ребров (фото: instagram.com/ftcofficial)

Прогноз букмекерів

Букмекери досить обережно підійшли до прогнозування результату. Фахівці посиділи, подумали, оцінили шанси команд на успіх і виставили такі котирування, відповідно до яких з невеликою перевагою перевага віддана українській команді.

Так, на перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом близько 2.14. На успіх команди Сергія Реброва можна зробити ставку з коефіцієнтом 3.65. Нічийний результат оцінюється експертами в 3.40.

При цьому фахівці нагадують: київський клуб не переміг у 8 з 9 останніх виїзних матчів у Лізі чемпіонів, здобувши чотири нічиї, чотири рази зазнавши поразки і лише один раз тріумфувавши.

Цікаві факти про матч і в чому унікальність протистояння

Для Ференцвароша це перший домашній матч у рамках Ліги чемпіонів за 25 років!

Матч обслуговуватиме суддівська бригада зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. При цьому рефері кияни, до речі, жодного разу не програвали: в 2019 році український клуб обіграв "Олімпіакос", а роком раніше при тому ж судді наша команда розписала мирову з римським Лаціо.

Динамо і Ференцварош вже зустрічалися в єврокубку. Правда, це було лише один раз - в далекому 1975 році. Але ж у якому матчі! Мова йде про фінал Кубка володарів кубків УЄФА. Тоді угорці поступилися динамівцям на швейцарському стадіоні з рахунком 3:0. У складі киян відзначилися Володимир Онищенко (двічі) та Олег Блохін.

Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1975

Нагадаємо, що головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу.