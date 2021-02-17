Фіналіст "Холостячки" розповів про своє перше кохання

Фіналіст "Холостячки" 32-річний Олексій Тригубенко вирішив згадати про свою першу любов, яка сталася з ним у 13 років під час відпочинку з батьками в Карпатах.

Це сталося, коли він приїхав відпочивати в Карпати разом зі своїми батьками. Там родина відзначала Новий рік і у ресторані він зустрів дівчину, яка також була зі своєю сім'єю. Вони поглядали один на одного, але підійти Олексій тоді не наважився.

Але потім вони зустрілися в коридорі готелю, коли обидва вийшли подзвонити телефоном. Дівчину звали Настя і вона приїхала з Одеси з батьками на відпочинок. Вони просиділи до ранку, розмовляли і танцювали. О 6 ранку вони розійшлися по своїх номерах, після чого Олексій ще дві години не міг заснути.

"Я ніколи не переживав таких почуттів, не зустрічав дівчину, яка б мене так вразила. Вона мені сподобалася абсолютно всім. Це було, як уві сні. В той вечір я перший раз закохався..." - зазначив Тригубенко.

Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Перебуваючи в Карпатах вони весь час гуляли разом. Коли настав час їхати додому, то Олексій пообіцяв, що вони будуть переписуватися і потім він приїде до неї в Одесу.

Після зустрічі з цією дівчиною майбутній фіналіст "Холостячки" був окрилений почуттями і почав писати вірші. Крім того, він читав поезію і слухав лірично музику. У той час все що він хотів, так це скоріше її побачити.

Спочатку вони листувалися і дзвонили один одному кожен день, а потім спілкування ставало менше. Але влітку він приїхав з батьками до Одеси і поїхав на зустріч. Олексій написав дівчині, що буде її чекати на набережній.

Він чекав її дві години, але дівчина так і не прийшла. При цьому її телефон був відключений. Після цього вони більше ніколи не бачилися.