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Финалист "Холостячки" рассказал о своей первой любви

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 07:16
Финалист "Холостячки" рассказал о своей первой любви Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Роман Мирончук

Финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко решил вспомнить о своей первой любви, которая произошла с ним в 13 лет во время отдыха с родителями в Карпатах.

О своих первых чувствах к девушке он рассказал в Instagram.

Это произошло, когда он приехал отдыхать в Карпаты вместе со своими родителями. Там семья отмечала Новый год и в ресторане он встретил девушку, которая также была со своей семьей. Они поглядывали друг на друга, но подойти Алексей тогда не решился.

Но потом они встретились в коридоре отеля, когда оба вышли позвонить по телефону. Девушку звали Настя и она приехала из Одессы с родителями на отдых. Они просидели до утра, разговаривали и танцевали. В 6 утра ребята разошлись по своим номерам, после чего Алексей еще два часа не мог уснуть.

"Я никогда не испытывал таких чувств, не встречал девушку, которая меня бы так поразила. Она мне понравилась абсолютно всем. Это было, как во сне. В тот вечер я первый раз влюбился..." - отметил Тригубенко.

Финалист &quot;Холостячки&quot; рассказал о своей первой любви

Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Находясь в Карпатах они все время гуляли вместе. Когда пришло время разъезжаться по домам, то Алексей пообещал, что они будут переписываться и потом он приедет к ней в Одессу.

После встречи с этой девушкой будущий финалист "Холостячки" был окрылен чувствами и начал писать стихи. Кроме того, он читал поэзию и слушал лирически музыку. В то время все что он хотел, так это скорее ее увидеть.

Изначально они переписывались и звонили друг другу каждый день, а потом общение становилось меньше. Но летом он приехал с родителями в Одессу и поехал на встречу. Алексей написал девушке, что будет ее ждать на набережной.

Он ждал ее два часа, но девушка так и не пришла. При этом ее телефон был отключен. После этого они больше никогда не виделись.

Напомним, Алексей Тригубенко поделился секретом успеха.

Ранее Тригубенко раскрыл правду о проекте "Холостячка" и чувствах к Мишиной.

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