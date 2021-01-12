Ворожіння на Старий Новий рік: прості способи дізнатися свою долю

Ворожіння на Старий Новий рік відбувається в ніч з 13 на 14 січня. Здавна вважається, що цей час має особливу силу, коли відкриваються енергетичні потоки, здатні привідкрити завісу на ваше майбутнє життя.

В цю магічну ніч можна дізнатися ім'я і навіть характер судженого, передбачити, яке майбутнє чекає на вас, і які негаразди і небезпеки можуть застерігати надалі, пише 24tv.

Зауважимо, що весь період святок з 7 по 19 січня є особливим, але наші предки вірили, що ворожіння у новорічну ніч найправдивіші.

До ворожіння потрібно правильно підготуватися

Налаштуйтеся на серйозний лад, розпустіть волосся, розв'яжіть будь-які вузли на одязі, зніміть всякі прикраси. Потім правильно сформулюйте питання, що цікавить вас.

Якщо ви сумніваєтеся в ефективності ворожіння, сама процедура здається вам безглуздою, краще не починайте. До ворожіння потрібно віднестися з повною серйозністю, тоді ваші думки і бажання будуть особливо сильними.

Ворожіння з гребінцем

Перед сном покладіть під подушку гребінець зі словами: "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні бачите, як вам розчісують волосся, в цьому році підете під вінець з людиною, яка прийшла уві сні.

Ворожіння з чашками

Візьміть кілька чашок (в залежності від числа тих, хто ворожить). В чашки покладіть кільце, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а в одну чашку - трохи води. З заплющеними очима по черзі виберіть чашку. Кільце - весілля, монета - багатство, хліб - достаток, цукор - веселощі, цибуля - сльози, сіль - нещастя, вода - ніяких особливих змін у житті.

Ворожіння зі свічками

Вам потрібні миска з водою, половинки від шкаралупи волоського горіха, в кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в миску.

Людина, у якої свічка згорить першою, першою зіграє весілля. Відповідно, та, у кого свічка згорить останньою, і під вінець піде останньою. Якщо у когось шкарлупка з вогнем потонула - і зовсім проживе життя без шлюбу.

Ворожіння на ім'я судженого

Для цього вам потрібно покласти під подушку листочки паперу з написаними на них іменами. Вранці дістаньте один з листочків. Ім'я на ньому буде ім'ям вашої майбутньої половинки.

Також можна опівночі вийти на вулицю і запитати ім'я у першого зустрічного. Вірять, що яке ім'я вам назвуть - так і зватимуть вашу долю.

Ворожіння на судженого з панчохою

До цього ворожіння доведеться підготуватися заздалегідь - купити панчохи. Перед сном на одну ногу необхідно надіти нову панчішку і лягти у ліжко. При цьому потрібно примовляти: "Суджений, ряджений, прийди до мене знімати взуття". Той, хто уві сні зніме панчіх - стане вашим судженим.

Ворожіння по нитці

Вставити три нитки в три голки: чорного, білого і червоного кольорів. Нехай хто-небудь обережно приколе їх до вашого одягу з боку спини. Не знаючи, в який черговості розташовані голки, витягніть одну нитку. Червона нитка означає швидке весілля і народження дитини, біла - самотність, а чорна - у шлюбі щастя не буде, потрібно звернути увагу на кар'єру.

Ворожіння на весілля

На Старий Новий рік опівночі вийдіть у двір і, зав'язуючи по черзі один одному хусткою очі, обертайте кілька разів навколо себе, а потім підштовхніть людину в спину. Якщо піде у бік воріт, то скоро весілля. Якщо піде до ганку, то ще рік не піде під вінець.

Ворожіння на варениках

Наліпіть вареників, але замість начинки покладіть в деякі "сюрпризи": монети, кільця, горіхи і так далі. Під час обіду стане зрозуміло, кого що чекає в майбутньому. Монетка - багатство, нитка - дорога, сіль - сльози, цукор - солодке життя, кільце - заміжжя, горіх - відразу два кавалера, перець - новий залицяльник, кісточка від вишні - поповнення в сімействі.

Ворожіння на крупах

По колу розставте блюдця з різною крупою: гречкою, пшоном, рисом, манкою, вівсянкою, перловкою, а в окреме блюдце налийте воду. Розкрутіть в центрі кола сире яйце і подивіться, куди воно покотиться.

До гречки - наречений буде багатим, до пшона - буде блондином, до рису - буде одружений, до манки - наречений буде з півночі, до перловки - наречений буде військовим. Вода означає, що вас чекають подорожі. А якщо яйце крутиться на місці, значить, в цьому році шлюбу не буде.

Ворожіння на бажання

Перед сном 13 січня напишіть на окремих папірцях 12 бажань, акуратно згорніть і покладіть під подушку. Вранці, прокинувшись, витягніть три з них - вони обов'язково здійсняться в новому році.

Раніше ми писали, що кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом "щедрої" куті, яку потрібно обов'язково поставити на стіл під час святкування Старого Нового року.