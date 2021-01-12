Гадания на Старый Новый год: простые способы узнать свою судьбу

Гадание на Старый Новый год совершается в ночь с 13 на 14 января. Издавна считается, что это время имеет особую силу, когда открываются энергетические потоки, способные приоткрыть завесу на вашу будущую жизнь.

В эту магическую ночь можно узнать имя и даже характер суженого, предсказать, какое будущее вас ждет, и какие невзгоды и опасности могут предостерегать в дальнейшем, пишет 24tv.

Заметим, что весь период святок с 7 по 19 января является особенным, но наши предки верили, что гадания в новогоднюю ночь самые правдивые.

К гаданию нужно правильно подготовиться

Настройтесь на серьезный лад, распустите волосы, развяжите любые узлы на одежде, снимите всякие украшения. Затем правильно сформулируйте интересующий вас вопрос.

Если вы сомневаетесь в эффективности гадания, сама процедура кажется вам нелепой, лучше не начинайте. К гаданию нужно отнестись с полной серьезностью, тогда ваши мысли и желания будут особенно сильными.

Гадание с расческой

Перед сном положите под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видите, как вам расчесывают волосы, в этом году пойдете под венец с человеком, который пришел во сне.

Гадание с чашками

Возьмите несколько чашек (в зависимости от числа гадающих). В чашки положите кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну чашку - немного воды. С закрытыми глазами по очереди выберите чашку. Кольцо - свадьба, монета - богатство, хлеб - достаток, сахар - веселье, лук - слезы, соль - несчастье, вода - никаких особых перемен в жизни.

Гадание со свечами

Вам нужны миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве, равном числу тех, кто гадает, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Человек, у которого свеча сгорит первой, первым сыграет свадьбу. Соответственно, тот, у кого свеча сгорит последней, и под венец пойдет последним. Если у кого-то скорлупка с огнем утонула - и вовсе проживет жизнь без брака.

Гадание на имя суженого

Для этого вам нужно положить под подушку листочки бумаги с написанными на них именами. Утром достаньте один из листочков. Имя на нем будет именем вашей будущей половинки.

Также можно в полночь выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Верят, что какое имя вам назовут - так и будут звать вашу судьбу.

Гадание на суженого с чулком

К этому гаданию придется подготовиться заранее - купить чулки. Перед сном на одну ногу необходимо надеть новый чулок и лечь в постель. При этом нужно приговаривать: "Суженый, ряженый, приди с меня снимать обувь". Тот, кто во сне снимет чулок - станет вашим суженым.

Гадание по нитке

Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь осторожно приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иглы, вытяните одну нитку. Красная нить означает скорую свадьбу и рождение ребенка, белая - одиночество, а черная - в браке счастья не будет, нужно обратить внимание на карьеру.

Гадание на свадьбу

На Старый Новый год в полночь выйдите во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, вращайте несколько раз вокруг себя, а потом подтолкните человека в спину. Если пойдет в сторону ворот, то скоро свадьба. Если пойдет к крыльцу, то еще год не пойдет под венец.

Гадание на варениках

Налепите вареников, но вместо начинки положите в некоторые "сюрпризы": монеты, кольца, орехи и так далее. Во время обеда станет понятно, кого что ждет в будущем. Монетка - богатство, нить - дорога, соль - слезы, сахар - сладкая жизнь, кольцо - замужество, орех - сразу два кавалера, перец - новый ухажер, косточка от вишни - пополнение в семействе.

Гадание на крупах

По кругу расставьте блюдца с разной крупой: гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой, перловкой, а в отдельное блюдце налейте воду. Раскрутите в центре круга сырое яйцо и посмотрите, куда оно покатится.

К гречке - жених будет богатым, к пшену - будет блондином, к рису - будет женат, к манке - жених будет с севера, к перловке - жених будет военным. Вода означает, что вас ждут путешествия. А если яйцо крутится на месте, значит, в этом году брака не будет.

Гадание на желание

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните и положите под подушку. Утром, проснувшись, вытяните три из них - они обязательно исполнятся в новом году.

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