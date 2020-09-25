Головний синоптик України анонсував кінець бабиного літа

Бабине літо в Україні закінчиться вже на цих вихідних. У суботу, 26 вересня, зниження температури та сильні дощі прийдуть в західні області. А ось в неділю, 27 вересня, холодно і з дощами буде вже по всій країні.

Але вже скоро тепло знову повернеться в країну. Про це розповів голова Гідрометцентру України Микола Кульбіда в ефірі телеканалу "Україна 24".

Головний синоптик України, впевнений, що тепло до +25 повернеться в країну в перших числах жовтня.

"Починаючи з неділі закінчується чергове бабине літо і починається зниження температури повітря. Але повернення тепла ще однозначно буде. З 4-5 жовтня можна очікувати тепло до +25", - упевнений Кульбіда.

В Українському гідрометцентрі також оновили карти погоди на вихідні.

Погода в Україні на вихідних 26 і 27 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики раніше порадували українців тим, що бабине літо ще повернеться - у жовтні та листопаді короткими, але теплими періодами.

Тим часом синоптики вважають, що осінь і зима в Україні будуть аномальними, як і в минулому році. Метеорологи та кліматологи склали прогноз погоди на осінь і зиму 2020-го.