Глоба назвав везунчиків дня й особливо успішні знаки Зодіаку: можуть перевершити самі себе

Овен

Для Овнів 7 серпня справжні позитивні емоції може принести проведення часу з близькими людьми, сім'єю. Астролог радить сконцентруватися на якнайшвидшому виконанні невідкладних справ, щоб більше часу було на рідних і дорогих вам людей.

Телець

Тельцям в цей суботній день буде легко вдаватися будь-яка робота по дому, вона ж принесе почуття і внутрішнього оновлення. Також вірогідні приємні зустрічі з близькими, яких ви не чекали.

Близнюки

Близнюкам 7 серпня посміхатиметься удача весь день, буде піднесений настрій і маса енергії, почуття натхнення і віра у власні сили, що всякі завдання будуть вам по плечу. Сьогодні ці знаки Зодіаку в будь-якій роботі можуть перевершити самі себе.

Рак

Ракам в цю дату астролог рекомендує бути обережніше в спілкуванні, є ймовірність несподіваних підстав з боку оточуючих, тому краще сьогодні не надто поширюватися про свої задуми та плани, проте краще тримати сокровенне при собі.

Лев

Левам дата додасть додаткові сили, які дуже знадобляться для вирішення завдань і всіляких питань. Астролог радить в цей день бути більш впевненим у своїх силах і нічого не боятися. У другій половині дня вас може очікувати приємний сюрприз і хороша новина.

Діва

Для Дів цей день здатний стати досить невдалим і конфліктним, загостриться реакція на всілякі спірні питання, ви будете дратівливіші ніж зазвичай. У таких випадках невелика прогулянка або зміна обстановки допоможуть стати спокійніше і стриманіше в емоціях.

Терези

Для Терезів 7 серпня стане чудовим часом для прояву своїх організаторських і лідерських якостей. Для цих знаків Зодіаку будь-яка робота принесе позитивний результат і радість від самого процесу.

Скорпіон

Скорпіони в цей день зрозуміють, що низка невдач, яка їх переслідувала, вже пройшла. Щоб відчувати себе більш комфортно й не втрачати віри у власні сили, не забувайте себе балувати всякими приємними дрібницями, і хвалити за досягнення, навіть найменші.

Стрілець

Для Стрільців 7 серпня може стати вельми насиченим в плані роботи, і доведеться розрулювати багато питань, займатися важливими проектами. Для кращого результату сконцентруйтеся на головних моментах, щоб не розпорошувати сили й не відволікатися на дрібниці.

Козоріг

Козерогам в цю дату астролог рекомендує присвятити максимум часу своїй родині, а не робочим питанням. Проведення часу з рідними дозволить не тільки отримати масу чудових і добрих емоцій, але і дозволить "провітрити мізки", зарядитися енергією.

Водолій

Водоліям сьогоднішня дата може принести неприємні новини і серйозно зіпсувати настрій на весь день. Астролог рекомендує переглянути заново свої відносини з людьми, які вносять негатив у ваше життя.

Риби

Рибам 7 серпня варто краще контролювати свої слова та дії, які випадково можуть образити близьких. У другій половині дня може відчуватися погіршення самопочуття, тому невелика прогулянка на свіжому повітрі може повернути вас в тонус.