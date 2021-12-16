Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекають доленосні зустрічі, а для кого цей день - небезпечний

Овен

Для Овнів четвер, 16 грудня, готує нові виклики на роботі і чимало клопоту, які, втім, не суттєво вплинуть на вашу продуктивність - головне мобілізувати увагу, не відволікатися на дрібниці - тоді є всі шанси провести вечір в спокійній обстановці.

Телець

У Тельців в цей день теж буде чимало справ і турбот. Астролог рекомендує виконувати всі завдання за чітко наміченим планом, а також звертає увагу на роботу з документами та номерами рахунків - слід бути особливо обережним.

Близнюки

Близнюкам 16 грудня експерт радить постаратися завершити справи, які неабияк затягнулися і перетворилися на "довгі хвости". При цьому астролог також рекомендує в моменти, коли складно визначитися з рішенням, не питати в інших порад, проте діяти на власний розсуд - інтуїція не повинна підвести.

Рак

Для Раків дата 16 грудня обіцяє досить насичений день, ймовірні процеси, пов'язані з необхідністю кудись відправитися і працювати в дорозі. Також у другу половину дня вірогідний розбір великої кількості старих справ.

Лев

Для Левів четвер, 16 грудня, підготував випробування, під час яких вам, швидше за все, потрібно буде боротися з несправедливістю, проте почуття правоти додасть більше енергії та впевненості. У другій половині дня краще приділити час спілкуванню з рідними і близькими.

Діва

Дівам дата 16 грудня подарує чудовий настрій і відчуття окриленості. Представники цього знака Зодіаку, як каже астролог, зможуть без особливих зусиль реалізувати всі задумки і плани, зробити те, про що довго мріяли.

Терези

Для Терезів цей день обіцяє небезпеку - експерт не рекомендує займатися фізичними навантаженнями, оскільки є істотний ризик отримати травму.

Скорпіон

Для одиноких Стрільців дата 16 грудня може піднести зустріч зі своєю майбутньою другою половинкою, причому таке знайомство може статися в найнесподіваніший для вас момент.

Стрілець

Стрільцям цей четвер, 16 грудня, готує виклики і клопоти - день не обіцяє бути легким. За словами астролога, вірогідні неприємні розмови і суперечки з близькою людиною, яка може заподіяти вам біль різкими словами, а загладити тріщину у стосунках буде не просто.

Козоріг

Для Козерогів цей день може стати вдалим для побудови планів, формування цілей на майбутнє. Крім того, зірки обіцяють сприятливий період для походу за покупками, шопінгу, придбання квитків.

Водолій

Водоліям цей четвер, 16 грудня, може принести великий заряд натхнення та оптимізму, енергії та натхнення. З таким позитивом і настроєм багато шансів вдало вирішити цілу гору справ.

Риби

Рибам в цей день астролог радить ретельніше зосередитися і сконцентрувати увагу на робочих процесах, щоб завзятістю добити задані справи і вирішити побільше завдань.