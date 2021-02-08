Голос країни 2021: суперниця Монатіка по Х-Фактору тріумфально повернулася на сцену

Голос країни 2021 в новому одинадцятому сезоні продовжує радувати українських глядачів сильними вокалістами. В їх число потрапила Маша Рак, яка 10 років тому була суперницею Дмитра Монатіка по Х-Фактору.

Вокалістка подавала великі надії, але стати відомою співачкою так і не змогла. Справа в тому, що Марія вирішила присвятити себе материнству. Тепер коли малюк підріс, 32-річна Маша вирішила повернутися на сцену. І вийшло у неї - тріумфально.

Для "сліпих прослуховувань" вокалістка вибрала пісню Вітні Х'юстон - Queen of the night, і потрапила в "десятку".

Першим розгорнув своє крісло Дмитро Монатік, адже артист впізнав Машу з перших нот. Причому тоді, у 2011-му, Марія обійшла його, ставши суперфіналісткою, в той час, як Монатік зайняв лише дев'яте місце.

"Ми багато пройшли під час того проекту. Твій вокал впізнаєш з тисячі, твоя енергетика неймовірна. Я дуже радий, що ти знайшла цю сміливість, ти молодець, що переступила через себе, проявляєш характер кожен раз і кидаєш собі нові виклики. Ну не була б ти Машею Рак, якщо б це було не так", - сказав Монатік.

Маша відповіла йому своїм вибором - тепер вона в команді колишнього суперника.

"Я вибираю людину, з якою вже дуже давно хотіла попрацювати задовго до того, як це стало мейнстрімом для кожного виконавця. Діма, я йду до тебе", - сказала Маша.

Виступ Маші Рак на Голосі країни