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Голос країни 2021: соперница Монатика по Х-Фактору триумфально вернулась на сцену

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 13:48
Голос країни 2021: соперница Монатика по Х-Фактору триумфально вернулась на сцену Маша Рак на Голосе країни (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Светлана Мащенко

Голос країни 2021 в новом одиннадцатом сезоне продолжает радовать украинских зрителей сильными вокалистами. В их число попала Маша Рак, которая 10 лет назад была соперницей Дмитрия Монатика по Х-Фактору.

Видео выступления появилось на YouTube-канале Голосу країни.

Вокалистка подавала большие надежды, но стать известной певицей так и не смогла. Дело в том, что Мария решила посвятить себя материнству. Теперь когда малыш подрос, 32-летняя Маша решила вернуться на сцену. И вышло у нее - триумфально.

Для "слепых прослушиваний" вокалистка выбрала песню Уитни Хьюстон - Queen of the night, и попала в "десятку".

Первым свое кресло развернул Дмитрий Монатик, ведь артист узнал Машу с первых нот. Причем тогда, в 2011-м, Мария обошла его, став суперфиналисткой, в то время, как Монатик занял лишь девятое место.

"Мы много прошли во время того проекта. Твой вокал узнаешь из тысячи, твоя энергетика невероятная. Я очень рад, что ты нашла эту смелость, ты молодец, что переступила через себя, проявляешь характер каждый раз и бросаешь себе новые вызовы. Ну не была бы ты Машей Рак, если бы это было не так", - сказал Монатик.

Маша ответила ему своим выбором - теперь она в команде бывшего соперника.

"Я выбираю человека, с которым уже очень давно хотела поработать задолго до того, как это стало мейнстримом для каждого исполнителя. Дима, я иду к тебе", - сказала Маша.

Выступление Маши Рак на Голосе країни

Ранее мы писали, что Мила Нитич вернулась на шоу "Голос країни" и произвела фурор своими вокальными способностями.

А вот внучка экс-президента Виктора Ющенко Доминика переволновалась и разочаровала пением.

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