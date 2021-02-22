На "Голос країни" виступила дівчина з неординарною зовнішністю: до мене звертаються "молодик"

"Я музикант. Люблю і пишу сучасні українські пісні. Дуже хочу, щоб люди їх почули. Часто чую, що з моєю зовнішністю я не зможу стати співачкою. Не люблю підбори, прикраси, макіяж. Дуже часто до мене звертаються "молодик". Коли показую паспорт у магазині, наприклад, мені кажуть, мовляв, це паспорт моєї сестри", – поділилася Яна.

Дівчина розповіла, що прийшла на шоу, знаючи, що тут толерантні судді.

"Підтримую ЛГБТ-спільноту. Прийшла на шоу, тому що це проект про толерантність. Тут оцінюють тільки голос, а не релігію, зовнішність або орієнтацію", – заявила Яна.

Яна Загоруйко заспівала пісню "Цвіте терен"

У коментарях до відео українці підтримали Яну та її композицію.