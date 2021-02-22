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На "Голос країни" виступила дівчина з неординарною зовнішністю: до мене звертаються "молодик"

Автор: Людмила Жукова

На популярному українському шоу "Голос країни" виступила 23-річна ЛГБТ-активістка Яна Загоруйко. Вона вразила своєю зовнішністю, бо схожа на молодого хлопця.

Українка співала пісню "Цвіте терен" і до неї повернулася тільки суддя Тіна Кароль.

"Я музикант. Люблю і пишу сучасні українські пісні. Дуже хочу, щоб люди їх почули. Часто чую, що з моєю зовнішністю я не зможу стати співачкою. Не люблю підбори, прикраси, макіяж. Дуже часто до мене звертаються "молодик". Коли показую паспорт у магазині, наприклад, мені кажуть, мовляв, це паспорт моєї сестри", – поділилася Яна.

Дівчина розповіла, що прийшла на шоу, знаючи, що тут толерантні судді.

"Підтримую ЛГБТ-спільноту. Прийшла на шоу, тому що це проект про толерантність. Тут оцінюють тільки голос, а не релігію, зовнішність або орієнтацію", – заявила Яна.

Яна Загоруйко заспівала пісню "Цвіте терен"

У коментарях до відео українці підтримали Яну та її композицію.

  • Ураааа, ти молодчина, дуже радий що пройшла далі. Удачі, тобі сил і наснаги, вболіваю за тебе.
  • Дуже гарно заспівала, гарний голос в неї! Нехай їй щастить у команди Тіни, там сильні голоси.
  • Яка незвичайна виконавиця... Я спочатку подумала, що хлопець. Дуже загадкова. Не зрозумію, чому тільки одна людина розвернулася.. Адже видно ж було, що суддям сподобався спів.

Як ми писали раніше, на сцені "Голосу країни" легендарна українська група представила новий проект.

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