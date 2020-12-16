Гороскоп 2021: Глоба назвав знаки Зодіаку, у яких будуть проблеми з грошима

Гороскоп на 2021 рік від астролога Павла Глоби обіцяє ряд фінансових проблем багатьом знакам Зодіаку. І виною всьому Ліліт - чорний Місяць, який буде перебувати в знаку Тельця.

Астролог каже, що чорний Місяць означає крім грошових проблем, брехню, втрати, а також біди, пише profile.

Глоба каже, що Ліліт "зайшла" у Тельця 21 жовтня 2020 і буде там до 18 липня 2021-го. Таке відбувається раз у дев'ять років і завжди загрожує фінансовим спадом.

Щоб уникнути кризи, астролог радить у цей період раціонально розпоряджатися грошима. 2021-й буде також дуже несприятливим для різних вкладень. Глоба рекомендує почати економити, адже наступні три роки будуть фінансово нестабільними.

Чорний Місяць виявиться негативним для Левів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів. Вони можуть піддатися спокусі нерозумно витрачати гроші і понести досить великі збитки.

Для Терезів, Рака, Овна і Козерога гороскоп більш оптимістичний. Вони постраждають менше за умови, що будуть дуже обережні у витратах і уважні до грошей.

А ось найбільш виграшне становище займають Близнюки, Риби, Діва, Стрілець. У них є всі шанси стати багатшими, якщо вони уникнуть спокуси швидко розбагатіти.

Раніше ми писали також, у яких знаків Зодіаку можуть виникнути серйозні проблеми в 2021 році, тому що вони не дружать з білим металевим Биком - символом наступного року.

Також астролог перерахувала найважливіші події грудня, які будуть впливати на життя кожного з нас.