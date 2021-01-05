Гороскоп 2021 для всіх знаків Зодіаку: кому Бик подарує шанс розбагатіти

Гороскоп на 2021 рік розповість всім знакам Зодіаку, що їх чекає у фінансовій сфері. Комусь Білий металевий Бик приготував масу шансів поліпшити своє матеріальне становище, а хтось ризикує втратити останнє.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

У січні-лютому можливі непередбачені та аварійні витрати. Це може бути пов'язано з вашими дітьми, розвагами або людьми, з якими вас пов'язують почуття. Великі доходи та вигідні інвестиції варто реалізовувати у квітні і вересні.

Телець

З фінансової точки зору січень і березень не найсприятливіші для інвестицій та непередбачених витрат, так як можуть бути втрати, збитки будь-якого походження, аварії або пограбування. У травні і червні можна очікувати на фінансову допомогу, подарунки і вдалі фінансові операції. Також цей період підійде для придбання красивих речей, декору або прикрас.

Близнюки

Липень - відмінний місяць, щоб придбати машину або оновити автопарк. Також в цьому місяці можна отримати хороший дохід від продажів і автосервісів. Значний прибуток плануйте реалізувати в листопаді і грудні.

Рак

Лютий, травень і липень сприятимуть фінансовим спекуляціям, отриманню великих доходів, розподілу прибутку, об'єднання капіталу. У ці періоди ви можете отримати доступ до спільних фінансів та фінансів вашого партнера по шлюбу або бізнесу. Протягом року є ймовірність отримання спадщини. Серпень-вересень підійдуть для купівлі-продажу нерухомості або для того, щоб зробити ремонтні роботи і привести в порядок своє нерухоме майно.

Лев

У березні, травні та серпні можна буде отримати кругленьку суму грошей. Фінанси можуть надійти, як бонуси від проектів, вигідних контрактів, від інвесторів і спонсорів, банків або отримати позику. Сприятливим часом для вирішення питань з орендою та купівлею/продажем нерухомості будуть вересень і листопад. Якщо ви плануєте провести операції з нерухомості закордоном, то найкращим часом буде травень. Для придбання будь-якої живності підійде січень і листопад.

Діва

Березень-квітень, червень, серпень-вересень будуть важливими періодами в закладці вашої фінансової незалежності. Також у ці періоди можливі додаткові доходи в сфері нерухомості, трейдингу, фріланса і аграрної галузі.

Терези

За власним вибором або за волею обставин вам доведеться зайнятися збором або виплатою боргів до середини березня. Також у цей період можливі проблеми в бізнесі, нелегальні угоди, ризикові фінансові махінації, втрата грошей, програш у великій справі. Велика ймовірність, що в цей період ви захочете взяти в борг або купити що-небудь в розстрочку. Найбільш вдалий час для вирішення питань з нерухомістю це - січень, серпень і листопад. Доходи і вдалі інвестиції можуть бути у квітні, липні та вересні.

Скорпіон

З січня по квітень будуть активно вирішуватися спірні моменти з нерухомості. 2021 рік порадує зростанням доходів і акцій. Скорпіони можуть розраховувати на великі доходи в лютому, травні, серпні та жовтні. Вдалі пропозиції нерухомості з'являться в лютому, березні і травні. Орендні питання і ремонти постарайтеся закрити в першому кварталі, як і покупки речей для облаштування будинку.

Стрілець

З початку року і до квітня можуть бути надмірні витрати на дітей, розваги, ігри, вечірки, захоплення, а також втрати на невдалих угодах, ставках та азартних іграх. У червні, серпні, листопаді-грудні буде діяти аспект вдалих рішень, за допомогою яких ви зможете зробити прибуткові інвестиції і отримати великий прибуток. Або це будуть разові акції з допомогою хитрих грошових схем. Також можете скористатися допомогою партнера, спонсора.

Козеріг

В цьому році вам потрібно берегти особисте майно, так як багато бажаючих його відібрати, починаючи від прихованих ворогів і закінчуючи вашими співмешканцями. У лютому, липні-серпні можливий обман і крадіжка. У липні-серпні можливі витрати на юридичні послуги та судові процеси. Приплив фінансів імовірний в січні-лютому, липні та жовтні-листопаді. Для моніторингу та інвестицій у нерухомість підійде березень-квітень.

Водолій

Березень, серпень, вересень-жовтень періоди, коли можна схопити удачу в справах, які пов'язані з фінансами бізнесу, з грошима інших людей, а також зі страховками, спадковими справами, податками. Період сприяє фінансовим спекуляціям, вкладення грошей в спільні підприємства, розподілу прибутку, об'єднання капіталу. Прибуток можливий через використання особистих контактів, а також через любовні зв'язки. Березень-квітень підійдуть для комерційної діяльності, продажу/купівлі автомобілів і видавничих справ.

Риби

З початку року ви побажаєте розібратися з рахунками, сплатити борги, підсумувати активи і доходи. Пошуки додаткових способів обернуться успіхом. До травня успішною буде покупка автомобіля або обладнання. Якийсь покровитель вам надасть допомогу в інвестиції або придбанні.

Раніше астролог склала найповніший прогноз для всіх знаків Зодіаку, розповівши, що їх чекає в 2021 році.