Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака: кому Бык подарит шанс разбогатеть

Гороскоп на 2021 год расскажет всем знакам Зодиака, что их ждет в финансовой сфере. Кому-то Белый металлический Бык приготовил массу шансов улучшить свое материальное положение, а кто-то рискует потерять последнее.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

В январе-феврале вероятны непредвиденные и аварийные траты и расходы. Это может быть связано с вашими детьми, развлечениями или людьми, с которыми вас связывают чувства. Крупные доходы и выгодные инвестиции стоит реализовывать в апреле и сентябре.

Телец

С финансовой точки зрения январь и март не самые благоприятные для инвестиций и непредвиденных трат, так как могут быть потери, ущербы любого происхождения, аварии или ограбления. В мае и июне можно ожидать финансовую помощь, подарки и удачные финансовые операции. Также этот период подойдет для приобретения красивых вещей, декора или украшений.

Близнецы

Июль отличный месяц, чтоб приобрести машину или обновить автопарк. Также в этом месяце можно получить хороший доход от продаж и автосервисов. Внушительную прибыль планируйте реализовать в ноябре и декабре.

Рак

Февраль, май и июль будут благоприятствовать финансовым спекуляциям, получению крупных доходов, разделу прибыли, объединению капитала. В эти периоды вы можете получить доступ к совместным финансам и финансам вашего партнера по браку или бизнесу. В течение года есть вероятность получения наследства. Август-сентябрь подойдут для купли-продажи недвижимости либо для того, чтобы сделать ремонтные работы и привести в порядок свое недвижимое имущество.

Лев

В марте, мае и августе можно будет получить кругленькую сумму денег. Финансы могут поступить, как бонусы от проектов, выгодных контрактов, от инвесторов и спонсоров, банков или получить взаймы. Благоприятным временем для решений вопросов с арендой и покупкой/продажей недвижимости будут сентябрь и ноябрь. Если вы планируете провести сделки по недвижимости заграницей, то наилучшим временем будет май. Для приобретения любой живности подойдет январь и ноябрь.

Дева

Март-апрель, июнь, август-сентябрь будут важными периодами в закладке вашей финансовой независимости. Также в эти периоды вероятны дополнительные доходы в сфере недвижимости, трейдинга, фриланса и аграрной отрасли.

Весы

По собственному выбору или по воле обстоятельств вам придется заняться сбором или выплатой долгов до середины марта. Также в этот период возможны проблемы в бизнесе, нелегальные сделки, рисковые финансовые махинации, потеря денег, проигрыш в крупном деле. Большая вероятность, что в этот период вы захотите взять в долг или купить что-нибудь в рассрочку. Наиболее удачное время для решения вопросов с недвижимостью это - январь, август и ноябрь. Доходы и удачные инвестиции могут быть в апреле, июле и сентябре.

Скорпион

С января по апрель будут активно решаться спорные моменты по недвижимости. 2021 год порадует ростом доходов и акций. Скорпионы могут рассчитывать на крупные доходы в феврале, мае, августе и октябре. Удачные предложения недвижимости появятся в феврале, марте и мае. Арендные вопросы и ремонты постарайтесь закрыть в первом квартале, как и покупки вещей для обустройства дома.

Стрелец

С начала года и до апреля могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, игры, вечеринки, увлечения, а также потери на неудачных сделках, ставках и азартных играх. В июне, августе, ноября-декабре будет действовать аспект удачных решений, с помощью которых вы сможете совершить доходные инвестиции и получить крупную прибыль. Либо это будут разовые акции с помощью хитрых денежных схем. Также сможете воспользоваться помощью партнера, спонсора или вашего попечителя.

Козерог

В этом году вам нужно беречь личное имущество, так как будут много желающих его отобрать, начиная от скрытых врагов и заканчивая вашими сожителями. В феврале, июле-августе возможен обман и кража. В июле-августе возможны траты на юридические услуги и судовые процессы. Приток финансов вероятен в январе-феврале, июле и октябре-ноябре. Для мониторинга и инвестиций в недвижимость подойдет март-апрель.

Водолей

Март, август, сентябрь-октябрь периоды, когда можно схватить удачу в делах, связанные с финансами бизнеса, с деньгами других людей, а также со страховками, наследственными делами, налогами. Период благоприятствует финансовым спекуляциям, вложению денег в совместные предприятия, разделу прибыли, объединению капитала. Прибыль возможна через использование личных контактов, а также через любовные связи. Март-апрель подойдут для коммерческой деятельности, продажи/покупки автомобилей и издательских дел.

Рыбы

С начала года вы пожелаете разобраться со счетами, оплатить долги, подытожить активы и доходы. Поиски дополнительных способов обернутся успехом. До мая успешной будет покупка автомобиля или оборудования. Некий покровитель вам окажет помощь в инвестициях либо приобретениях.

Ранее астролог составила самый полный прогноз для всех знаков Зодиака, рассказав, что их ждет в 2021 году.