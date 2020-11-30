Гороскоп Таро на початок грудня для всіх знаків Зодіаку: кого чекає багатство і успіх

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 30 листопада по 6 грудня 2020 року підкаже, кого чекають в цей період великі зміни, звершення і казкова удача, а комусь може не пощастити в цей період.

Відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс) дає читачам Lite цінні поради, які допоможуть найкраще перенести перший місяць зими.

Овен – Трійка Жезлів

Овни, зізнайтеся, ви давно зачекалися змін. І ці зміни вже на порозі: яскраві, масштабні, а головне — контрольовані. Як кажуть, на бога надійся, та сам не зівай!

Телець – Четвірка Монет

Тельці, не женіться на цьому тижні за златом і сріблом — омріяне багатство може виявитися непевним як морський пісок. Казку про рибака і золоту рибку пам'ятаєте? Дивіться, щоб трильйон ваших бажань не привів до бідності!

Близнюки – Шістка Жезлів

Близнюки, зміни можуть здаватися страшними, але не відмовляйтеся від них — вони приведуть вас до благополучної кінцівки. До речі, не забувайте своєчасно перевіряти пошту — на цьому тижні може прийти важлива звістка, яке круто змінить ваше життя.

Рак – Богатир

Раки, в чудеса, звичайно, віриться легше, тим не менш, на цьому тижні важлива віра в здоровий глузд! Свої права відстоїте потім... А зараз орієнтуйтеся на розумні поступки, уникайте кровопролитних битв і залишайтеся розсудливими у цьому божевільному світі!

Лев – Кощій

Леви, на цьому тижні свої амбіції і махровий егоїзм краще сховати подалі — легко піти по "кривій доріжці" і потрапити прямо в Пекло, та ще й накульгуючи на обидві ноги, побиті камінням необачних вчинків Запам'ятайте: інші не зобов'язані жити за вашим принципам!

Діва – Алатир

Діви, на цьому тижні вас чекає успішна реалізація задумів і старт нового життєвого етапу. Готові? Тоді дерзайте — бажаючих покусати бел-горючий камінь Алатир і вставити вам пару-трійку палиць в колеса щастя не передбачається!

Терези – Витязь Кубків

Терези, на цьому тижні згадуйте індійську приказку про дорогу, яка виникає під кроками йде. Вирушайте в подорожі або відрядження, короткострокові поїздки або просто йдіть — будь-яка дорога принесе відраду для вашого серця!

Скорпіон – Четвірка Жезлів

Скорпіони, цей тиждень може перевірити на міцність ваші досі міцні стіни. А ось впадуть вони, багато в чому залежить від вас і вашого вміння створювати "погоду в домі". Притримайте монстрів вашої свідомості в узді і не доведеться шукати антидот похапцем!

Стрілець – Трійка Монет

Стрільці, виривайте сумніви з коренем з і сміливіше в шлях! На цьому тижні вам і небо йде назустріч, і сонце гріє в грудні, і лід, як кажуть, тримає! Відкрийтесь Вітру Змін!

Козеріг – Двійка Жезлів

Козероги, на цьому тижні можете сміливо будувати плани на майбутнє — удача йде з вами рука об руку Головне — не злякайте її смутком і сумнівами! Пам'ятайте, що успіх — супутниця сміливих!

Водолій – П'ятірка Мечі

Водолії, постарайтеся на цьому тижні відмовитися від "пирових перемог"; приділіть увагу дому — чи не занадто багато там накопичилося негативу? Наведіть, нарешті, порядок в голові: укорінені там страхи заважають йти вперед. Не всі лякає реально!

Риби – Двійка Монет

Риби, на цьому тижні вам належить вибір з двох шляхів. Яку монету — білу або чорну — виберіть, залежить від вашої інтуїції і кмітливості! Собитійка може встати з ніг на голову і міркувати доведеться за двох!

Як ми писали раніше, астрологи розповіли,акі знаки Зодіаку будуть найбільш успішні в фінансовому плані.