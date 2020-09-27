Гороскоп Таро на жовтень: кому потрібно терміново відпочити, а хто буде підкорювати висоти

Таролог розповіла в гороскопі Таро на жовтень, які знаки Зодіаку можуть зіткнутися з серйозними труднощами зі здоров'ям

Гороскоп Таро на жовтень для всіх знаків Зодіаку у сфері здоров'я і самопочуття підкаже, кому з них не пощастить зіштовхнутися з труднощами, а кого середина осені побалує хорошим самопочуттям.

Хто буде на висоті завдяки прекрасному тонусу і настрою, а на кого в жовтні посипляться хвороби і негаразди? Про це кожному з 12 знаків Зодіаку розповіла іменитий український таролог Олена Саламандра.

Овен

Вас в жовтні чекає відмінне самопочуття, тонус. Здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції.

Телець

В епіцентрі осені остерігайтеся невірно поставлених діагнозів. Можливі застуди, зниження імунітету.

Близнюки

Варто уникати переохолодження. Ризики зниження імунітету, загострення хронічних захворювань.

Рак

Ваше здоров'я зміцнять прогулянки на свіжому повітрі. Частіше вибирайтеся зі своєї затишної нірки, як би приємно і комфортно там не було.

Лев

Карти обіцяють вам відмінне самопочуття, ви будете в тонусі та доброму настрої в жовтні і будете підкорювати висоти.

Діва

Вам показані довгі піші прогулянки на свіжому повітрі, які зміцнять організм. Не завадять також спа-процедури.

Гороскоп Таро на жовтень (ілюстрація: freepik)

Терези

У жовтні підвищиться ризик загострення хронічних хвороб на нервовому грунті. Уникайте стресів.

Скорпіон

Ризик несподіваних травм, інфекцій. Дотримуйтеся розпорядку дня, приділяйте увагу сну та гарному харчуванню.

Стрілець

Вас чекає дуже гарне самопочуття, високий тонус і відмінний настрій в середині цієї осені.

Козеріг

Хороше самопочуття. Здоров'я зміцнять помірні прогулянки на свіжому повітрі.

Водолій

Вам Таро радить уникати стресів і не нервувати, і це дасть хороший результат.

Риби

Жовтень принесе хороше самопочуття. Здоров'я зміцнять довгі прогулянки і проведення часу біля водоймищ.

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