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Гороскоп Таро на октябрь: кому нужно срочно отдохнуть, а кто будет покорять высоты

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 06:00
Гороскоп Таро на октябрь: кому нужно срочно отдохнуть, а кто будет покорять высоты Гороскоп Таро на октябрь 2020 (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Таролог рассказала в гороскопе Таро на октябрь, какие знаки Зодиака могут столкнуться с серьезными трудностями со здоровьем

Гороскоп Таро на октябрь для всех знаков Зодиака в сфере здоровья и самочувствия подскажет, кому из них не посчастливится столкнуться с трудностями, а кого середина осени побалует хорошим самочувствием.

Кто будет на высоте благодаря прекрасному тонусу и настроению, а на кого в октябре посыпятся болезни и невзгоды? Об этом каждому из 12 знаков Зодиака рассказала именитый украинский таролог Елена Саламандра.

Овен

Вас в октябре ждет отличное самочувствие, тонус. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе, позитивные эмоции.

Телец

В эпицентре осени остерегайтесь неверно поставленных диагнозов. Возможны простуды, снижение иммунитета.

Близнецы

Стоит избегать переохлаждения. Риски снижения иммунитета, обострение хронических заболеваний.

Рак

Ваше здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе. Почаще выбирайтесь из своей уютной норки, как бы приятно и комфортно там не было.

Лев

Карты сулят вам отличное самочувствие, вы будете в тонусе и приподнятом настроении в октябре и отправитесь покорять высоты.

Дева

Вам показаны долгие пешие прогулки на свежем воздухе, которые укрепят организм. Не помешают также спа-процедуры.

Гороскоп Таро на октябрь: кому нужно срочно отдохнуть, а кто будет покорять высоты

Гороскоп Таро на октябрь (иллюстрация: freepik)

Весы

В октябре повысится риск обострения хронических болезней на нервной почве. Избегайте стрессов.

Скорпион

Риск неожиданных травм, инфекций. Придерживайтесь распорядка дня, уделяйте внимание сну и хорошему питанию.

Стрелец

Вас ждет очень хорошее самочувствие, высокий тонус и отличное настроение в середине этой осени.

Козерог

Хорошее самочувствие. Здоровья укрепят умеренные прогулки на свежем воздухе.

Водолей

Вам Таро советует избегать стрессов и не нервничать, и это даст хороший результат.

Рыбы

Октябрь принесет хорошее самочувствие. Здоровье укрепят долгие прогулки и времяпрепровождение у водоемов.

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