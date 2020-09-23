Гороскоп Таро на жовтень всім знакам Зодіаку: хто отримає несподіване багатство

Гороскоп на жовтень 2020 по картах Таро повідає, кому зі знаків Зодіаку доля готує грошові сюрпризи, а кому варто затягнути пояси, а то й зуби на полицю покласти.

Відомий український таролог Олена Саламандра поділилася зі Styler своїми знаннями, розповівши, які несподіванки готують нам карти Таро в жовтні.

Овен

Невідповідний місяць для серйозних витрат і покупок. Не давайте гроші в борг. На роботі остерігайтеся конкуренції, з'ясування відносин. Доведеться відстоювати свою позицію в роботі, що зміцнить Ваш професіоналізм. Гарний час проявити інтелект, витримку, холоднокровність.

Телець

Таролог дає хороший прогноз на фінансову сферу. Очікуйте прибутку, яку Ви зможете сміливо витратити на приємні покупки. Жовтень порадує стабільністю в роботі, зміцненням позицій. Керівництво оцінить Вашу відданість, завзятість.

Близнюки

Уникайте фінансового обману, не давайте грошей у борг. На роботі опинитеся під пильною увагою керівництва. Обходьте спірні ситуації, уникайте відкритих конфліктів. Проявіть увагу до документів, грошей, професійних завдань.

Рак

Чекайте прибутку в жовтні. Покупки в дім або витрати на близьких людей виявляться вдалими. Проявіть себе з кращого боку на роботі. Місяць подарує масу несподіваних шансів на успіх у кар'єрі. Нові починання, проекти чекає успіх.

Лев

Є шанс прибутку, бонус з роботи або успішного проекту. Увінчаються успіхом покупки. У роботі активність, ініціатива принесе бонуси, прихильність з боку керівництва. Сміливо починайте нові справи, беріться за перспективні завдання і проекти.

Діва

Ймовірність приємних грошових надходжень. Вдалі покупки для себе. Роботи буде багато, ця сфера життя потребує найбільше часу і уваги, але праця буде винагороджена грошовим бонусом і похвалою з боку керівництва.

Терези

В цьому місяці краще зберігати, ніж витрачати. Увага та планування бюджету допоможуть поліпшити фінансову ситуацію. Періоди продуктивності, успіху будуть чергуватися з періодами конфліктів, сумнівів. Не приймайте важливих рішень, краще відкласти їх на наступний місяць.

Скорпіон

Чекає стабільність і міцність у фінансах. Остерігайтеся давати гроші в борг. Місяць принесе стрес і конфлікти в роботі. Невірні рішення, стосунки відійдуть у минуле, але це може бути нелегко.

Стрілець

Уникайте фінансових авантюр і непередбачуваних витрат. Можливі приємні покупки для себе або близької людини. Приготуйтеся до несподіваних шансів проявити себе в роботі. Увінчаються успіхом всі нові завдання, навчання. Активність принесе бонуси і увагу з боку керівництва.

Козеріг

Є шанс отримання грошового бонусу з роботи. Хороший місяць, щоб проявити себе з кращої сторони в роботі. У Вас налагодяться стосунки з керівництвом і колегами.

Водолій

Місяць не підходить для великих витрат, краще відкласти ці події на інший час. Те, над чим Ви довго працювали, принесе результат. Робота порадує хорошими подіями. Зміцнення своїх позицій як фахівця.

Риби

У фінансах можливий несподіваний прибуток, зростання. Відмінний місяць у роботі. Очікуйте прихильності керівництва, прибутку, успішного вирішення виниклих раніше складнощів. В роботі чекає успіх.

Раніше таролог також розповіла, які карти буде керувати жовтнем в коханні, грошах, здоров'ї, кар'єрі.

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