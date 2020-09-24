Гороскоп Таро на жовтень всім знакам Зодіаку: кого чекають грандіозні зміни в коханні

Гороскоп Таро на жовтень 2020 підкаже, які знаки Зодіаку зможуть зануритися в любовний вир з головою, кому краще зосередитися на роботі, а для кого жовтень поставить крапку у стосунках.

Про перспективи романтичних знайомств і побачень в епіцентрі осені розповіла нам відомий український таролог Олена Саламандра. Вона дала важливі поради і тим, хто самотній, і тим, у кого є пара.

Овен

Самотні Овни в жовтні можуть розраховувати на значне знайомство. Воно розпочнеться з пристрасного захоплення, а потім може перерости в серйозний роман. Відкрийтеся новому, адже любов вже готова прийти у Ваше життя.

Ті хто в парі, готуйтеся до місяця теплоти, любові, підтримки з боку партнера. Настав час перевести відносини на новий рівень. Ваша пара зверне на себе увагу і може викликати навіть заздрість оточуючих.

Телець

Тельцям Таро обіцяють приємні знайомства. Для вас настає місяць романтики і позитивних вражень. Хороший шанс початку нових відносин.

А ось Тельцям в парі варто остерігатися обману з боку партнера. Захищайте свою пару від втручання третіх осіб і невірних порад.

Близнюки

Одиноких Близнюків чекає початок серйозних відносин з гідним партнером. Таролог радить не упустити свого шансу.

А ось Близнюкам в парі варто остерігатися конфліктів з партнером. Яблуком розбрату можуть стати фінансові питання або домашні справи. Можливе тимчасове охолодження почуттів, непорозуміння.

Рак

Самотніх Раків чекає шанс новий романтичний зв'язок. Але за умови, що Ви візьмете на себе ініціативу, і будете сміливо проявляти себе у спілкуванні з протилежною статтю.

А ось Раки в парі відчують близькість з партнером. Відносини зміцнять романтичні побачення, подарунки, позитивний настрій. Не потрібно боятися проявляти себе з несподіваного боку у відносинах. Це посилить почуття та інтерес з боку партнера.

Лев

Самотні Леви можуть зіткнутися з сумнівами. Ви будете зустрічати партнерів, які не готові до серйозних стосунків. Це може Вас засмутити, зате принесе цінний досвід.

Левів у парі чекають непорозуміння з коханою людиною. Спробуйте не приймати це близько до серця, а також уникайте радикальних рішень про долю відносин.

Діва

У Дів-одинаків виникне пауза в нових знайомствах. Краще спрямуйте свою енергію на роботу, інші рутинні справи. Це добре для саморозвитку.

А от Діви в парі можуть зміцнити відносини в жовтні. Вас чекає позитив, зближення з партнером, приємні подарунки і сюрпризи.

Терези

Одиноким Терезам потрібно бути обережніше. Нові партнери принесуть розчарування, адже в підсумку виявляться конфліктними людьми. Направте нерозтрачений потенціал на роботу і утримайтеся від випадкових знайомств.

Терезам в парі варто остерігатися втручання у Ваші стосунки інших людей, невірних порад з боку сім'ї та друзів. Це призведе до конфліктів з близькою людиною. Можливі ревнощі, сварки, непорозуміння.

Скорпіон

Одиноких Скорпіонів чекає хвиля симпатії з боку протилежної статі. Жовтень принесе можливість пристрасного початку відносин.

Скорпіони у відносинах зіткнуться з конфліктами. Не вирішуйте долю відносин під впливом негативних емоцій.

Стрілець

Самотнім Стрільцям потрібно приготуватися до змін. Вас чекає маса знайомств, приємних зустрічей, флірту. Такої уваги з боку протилежної статі Ви не відчували давно.

А Стрільців у відносинах чекає романтика і зближення з коханою людиною. Побачення, приємні подарунки, прогулянки.

Козеріг

Самотнім Козерогам випаде рідкісний шанс початку серйозних, стабільних відносин. Не пропустіть цю унікальну можливість.

Козероги у відносинах приготуйтеся до приємного місяця, наповненого емоціями. Підтримка від близької людини, гармонія у спілкуванні.

Водолій

Самотні Водолії приготуйтеся до нового романтичного знайомства. Вас очікує любовний роман, свіжі емоції.

Водоліїв у відносинах чекають складнощі у спілкуванні, ризик конфліктів із партнером. Доля відносин буде залежати від Вашого рішення, не поспішайте приймати його під впливом емоцій.

Риби

Одиноким Рибам краще спрямувати свою енергію в роботу. З новими знайомствами можлива пауза. Приділіть увагу собі, розвитку.

Риб в парі чекають проходять конфлікти з партнером. Можливі сварки, ревнощі, непорозуміння.

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