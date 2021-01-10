Гороскоп здоров'я 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають неприємності

Гороскоп 2021 для всіх знаків Зодіаку підкаже, кому слід поберегти здоров'я через потенційні небезпеки. Які органи і системи того або іншого представника зодіакального кола будуть під загрозою - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

Січень досить небезпечний місяць, варто поберегти себе і не вживати велику кількість спиртних напоїв, інакше це позначиться в довгостроковій перспективі погано. Зайнятися здоровим способом життя, схуднути і привести себе в порядок можна буде починаючи з кінця березня і в квітні.

Телець

Поберегти себе потрібно з січня по березень і в жовтні, так як в ці періоди хвороби загострюються, можливі застуда, запальні захворювання. Особливу увагу до горла і органів дихання.

Близнюки

Проблемними можуть бути березень, червень і листопад. В цей час будьте обережні за кермом і в поїздках, так як можуть бути поломка авто та небезпечні ситуації на дорозі. Травень і вересень підійдуть для того, щоб перевірити стан свого здоров'я, провести огляди та планові операції.

Рак

Про здоров'я слід потурбуватися в березні-травні, а також в грудні. У ці місяці постарайтеся обійтися без екстриму. Також обмежте себе у вживанні алкоголю і різних стимулюючих засобів. При найменшому нездужанні обов'язково звертайтеся до лікаря.

Лев

У січні найкраще пройти тести, здати аналізи і перевірити своє здоров'я. Цейчас також буде сприятливим для лікування та проходження курсу процедур або масажів. Ризикувати категорично не слід в березні, квітні і червні - ці місяці загрожують травмами і ДТП. Будьте дуже обережні в кінці травня і у вересні, не ризикуйте здоров'ям.

Діва

Здоров'я в цьому році буде заподіювати мінімум занепокоєння. Але приділіть увагу кісткам, зубам і шкірі. Бережіть себе у серпні, коли підвищений ризик травм і ДТП. Цей рік гарний тим, що ви зможете відмовитися від поганих звичок і алкоголю, почати здоровий спосіб життя, прищепити собі дисципліну, загартовування і ранні підйоми.

Терези

З січня по березень включно можуть бути небезпечні ситуації, пов'язані з вами, вашими знайомими або вашим домом. У цей період ви можете зіткнутися з негативною інформацією або звісткою про чиюсь смерть. У ці місяці потрібно поберегти себе. Сприятливою подією в цих місяцях може бути те, що ви відмовитеся від шкідливих звичок раз і назавжди.

Скорпіон

Проблеми зі здоров'ям можуть початися з грудня 2020 року, тому рекомендується здати всі аналізи і пройти обстеження у січні. Також погане самопочуття може бути в березні-квітні, у цей період максимально поберегти себе і відмовитися від спиртного.

Стрілець

Січень-березень, травень-червень можуть бути критичними в плані здоров'я. В цей час можуть загостритися хронічні захворювання, а також високий ризик вірусних інфекцій. У ці періоди побережіть себе, будьте обережні за кермом і в поїздках.

Козеріг

Травмонебезпечним періодом буде березень-квітень, липень. У червні сприятливо проводити обстеження і отримати рекомендації з приводу лікування. Також у ці періоди великі ризики аварій на підприємстві або виробництві.

Водолій

Здоров'я Водоліїв у 2021 році потребуватиме пильної уваги цілий рік. Особливу увагу приділіть кісткам, хребту, зубам, шкірі і волоссю, щоб не посивіти раніше часу. У липні-серпні рекомендується пройти повний мед огляд і здати аналізи.

Риби

Січень-березень - високий ризик ДТП і поганого самопочуття через високу ступінь депресії і нервозності. Також побережіть себе і не ризикуйте в липні та жовтні.

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