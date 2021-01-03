Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 4 по 10 січня: переводьте життя на новий рівень

Гороскоп на січень 2021 року говорить про те, що у більшості представників зодіакального сузір'я вийде почати рік яскраво, чарівно і направити свої сили на кардинальні зміни у багатьох сферах життя.

Астрологи розповіли, що чекає представників всіх знаків Зодіаку в перший тиждень року, з 4 по 10 січня і кому зірки обіцяють успіх. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

У вас є можливість розпочати рік з правильної ноти, і цей тиждень стане вдалим для духовних пошуків, пошуку життєвої мудрості – в тому числі й тієї, що допоможе пізнати щастя. Можливі доленосні знайомства та зустрічі, і хтось зможе надихнути вас своїми діями. В роботі та бізнесі варто починати щось нове і навіть задуматися про зміну діяльності. Почати тиждень варто з прибирання вдома і на робочому місці.

Телець

Тиждень буде нестабільним і сумбурним, зірки будуть змінювати своє положення і це може позначитися на настрої та самопочутті. Якщо зберігати гарний настрій, то ризики значно зменшаться. В любовній сфері Тельців чекає успіх, особливо тих, хто вже перебуває у відносинах. Можна виходити на новий рівень – знайомитися з батьками, планувати весілля або народження дітей. Постарайтеся не поспішати та не приймати бажане за дійсне.

Близнюки

Найсприятливішими днями стануть 4 і 5 січня. Удача чекає людей з творчими професіями – дизайнерів, письменників, музикантів, акторів. Найкращі дні для монотонної роботи – п'ятниця і субота. Вихідні присвятіть повній релаксації. Зірки та планети перестануть надавати свій вплив і енергетичний фон стабілізується, а Близнюки зможуть розслабитися і перезавантажити свою свідомість. Не відкладайте на потім важливі справи.

Рак

Тиждень буде вдалим для тих, хто хоче змінити своє життя на краще і найактуальніше торкнеться любовної сфери. Всім, хто вже у відносинах – навчіться прощати коханих, оскільки образи та негатив можуть зруйнувати щастя. Тим, хто знаходиться в пошуку, потрібно включити тільки позитивне мислення і настрій. Тиждень не підходить для дальніх поїздок, зосередьтеся на домашніх справах і роботі.

Лев

З 4 по 10 січня у Левів з'явиться можливість отримати удачу у фінансовій і діловій сфері. Тиждень ідеально підходить для торгівлі, дорогих покупок, обміну товарами. Можна відкривати нові рахунки, користуватися банківськими послугами та міняти валюту. Не зв'язуйтеся тільки з боргами та кредитами. В любові не допускайте типових помилок – тиждень буде важливим, особливо для початку відносин. Самотні Леви зможуть зрозуміти, чому в їх особистому житті не все гладко. Вихідні приділіть сім'ї, батькам, друзям.

Діва

Починайте тиждень обережно і розподіляйте свої сили – це допоможе компенсувати нестачу енергії. З 9 січня ситуація почне змінюватися на краще. Займіться у перший тиждень року простими та нагальними справами, не перевтомлюйтеся і не спілкуйтеся з токсичними людьми. Постарайтеся впоратися з власними сумнівами та страхами, не дозволяйте іншим людям підливати масла у вогонь.

Терези

Для Терезів планети відкриють фінансові двері й діяти потрібно максимально активно – беріться за нові завдання, виконуйте обіцянки, які ви дали начальству або колегам. Не пускайте справу на самоплив, але будьте обережні. Можна здійснювати покупки будь-якого масштабу. В любовній сфері все буде складатися вдало і чарівно. Плануйте побачення – у вас вийде справити потрібне враження. В одязі вибирайте білий і червоні кольори – вони принесуть удачу.

Скорпіон

Понеділок буде нейтральним, а вівторок небезпечним. Постарайтеся позбутися поганих спогадів і налаштуйтеся на позитив. Тиждень може стати дуже продуктивним, якщо активізувати гарний настрій – це заощадить ваші нерви та час. Найбільш вдалими стануть п'ятниця і неділя – в ці дні Скорпіони дізнаються щось важливе, хтось може поділитися з ними життєвою мудрістю. Не відкидайте руку допомоги близької людини, а вихідні проведіть вдома.

Стрілець

Початок року стане вдалим у любовних справах і це торкнеться всіх – як самотніх представників знаку, так і тих, хто вже у відносинах. Направте свою енергію на тих, хто захоче розділити з вами радість, прагніть до спілкування з відкритими та добрими людьми. Це стосується також роботи, фінансової сфери. Приємні люди допоможуть знайти упевненість в собі. Наприкінці тижня бійтеся внутрішніх суперечностей і необдуманих рішень.

Козоріг

Активізуйте з 4 по 7 січня свої джерела сили, через те, що можливий серйозний спад. Позбавтеся від сумнівів і негативних емоцій. З 8 січня почнеться сприятливий час і потрібно позбутися сумнівів і заборон. Можна вирушати в поїздки та витрачати гроші. Постарайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, зайнятися спортом або почати нову справу. Чергуйте роботу з відпочинком, щоб сильно не перевтомлюватися.

Водолій

Водоліям Зірки допоможуть з реалізацією всього задуманого. Не зайвим буде також підтримка і допомога близьких людей. Ви зможете підвищити свої доходи, знайти нову роботу, отримати підвищення по службі. Потрібно лише почати діяти. Це правило торкнеться і любовної сфери – під лежачий камінь вода не тече. Знайомтеся, фліртуйте, проявляйте ініціативу. Тим, хто у відносинах астрологи радять проводити більше часу з коханою людиною і займатися спільними справами.

Риби

Прислухайтеся до інтуїції у складних ситуаціях і, якщо наваляться проблеми – шосте відчуття вас не обдурить. Поради оточення обходьте стороною, самий складний день – середа. В цей день зірки та планети будуть в дисонансі, не починайте нові справи, не давайте обіцянок і не ризикуйте. Постарайтеся відпочити в цей день або зайнятися домашніми справами. 9 і 10 січня вирушайте на прогулянку або в гості.

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