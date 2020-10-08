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Гроза, сильні зливи та шквали: де в Україні розгуляється негода

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 07:04
Гроза, сильні зливи та шквали: де в Україні розгуляється негода Погода в Україні 8 жовтня буде з грозами та шквалами (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

У четвер у більшості областей України очікуються грозові зливи

В Україні 8 жовтня очікується сильна гроза зі зливами, які будуть супроводжуватися шквалами. В регіонах, які атмосферний фронт не накриє, зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Де у четвер в Україні варто готуватися до мокрої погоди – розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

В оновленому прогнозі повідомляється, що атмосферний фронт 8 жовтня накриє всі західні області, більшість центральних, а також деякі південні та північні регіони. При цьому, як уточнюється, в інших регіонах, де зберігатиметься суха погода, очікується високий рівень пожежної небезпеки.

Рівень тепла в областях, де очікуються дощі, при цьому знизиться: синоптики прогнозують до +14... +19 градусів у західних регіонах. У центральних буде трохи тепліше - +18... +20 градусів. На сході та півдні країни, за даними фахівців, термометри покажуть найвищі позначки – в середньому +21... +24 градуси. На Кримському півострові рівень тепла 8 жовтня сягатиме +25 градусів вдень.

В нічний час у більшості областей позначки термометрів опустяться до +10... +15 градусів. При цьому в південних областях буде тепліше – до +18 вночі. Разом з тим на сході країни температури наблизяться до нуля найбільше: там термометри покажуть до +6... +13 градусів.

Гроза, сильні зливи та шквали: де в Україні розгуляється негода

Погода в Україні 8 жовтня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики назвали дату перших морозів в Україні.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.

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