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Гроза, сильные ливни и шквалы: где в Украине разгуляется непогода

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 07:04
Гроза, сильные ливни и шквалы: где в Украине разгуляется непогода Погода в Украине 8 октября будет с грозами и шквалами (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

В четверг в большинстве областей Украины ожидаются грозовые ливни

В Украине 8 октября ожидается сильная гроза с ливневыми дождями, которые будут сопровождаться шквалами. В регионах, которые атмосферный фронт не накроет, будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Где в четверг в Украине стоит готовиться к мокрой погоде – рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

В обновленном прогнозе сообщается, что атмосферный фронт 8 октября накроет все западные области, большинство центральных, а также некоторые южные и северные регионы. При этом, как уточняется, в остальных регионах, где будет сохраняться сухая погода, ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Уровень тепла в дождливых областях при этом снизится: синоптики прогнозируют до +14… +19 градусов в западных регионах. В центральных будет немного теплее - +18… +20 градусов. На востоке и юге страны, по данным специалистов, термометры покажут самые высокие отметки – в среднем +21… +24 градуса. На Крымском полуострове уровень тепла 8 октября будет достигать +25 градусов дневное время.

В ночное время в большинстве областей отметки термометров опустятся до +10… +15 градусов. При этом в южных областях будет теплее – до +18 ночью. В то же время на востоке страны температуры приблизятся к нулю больше всего: там градусники покажут до +6… +13 градусов.

Гроза, сильные ливни и шквалы: где в Украине разгуляется непогода

Погода в Украине 8 октября (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики назвали дату первых морозов в Украине.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

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