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Грозовий шторм і холод: Діденко попередила про люту негоду

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується у неділю, 27 вересня

Погода в Україні принесе дощі на територію вже всієї країни. Локально можливі зливи, грози і навіть град. А вітер розгуляється до сильного, місцями - до штормових значень.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, який вона розмістила у себе в Facebook, разом з грозовим штормом в Україну навідається і похолодання.

Так, на Заході вірогідні значення +14+18 градусів, на Півночі і в Вінницькій області до +18+22 градусів, на решті території ще буде тепло, +22+28 градусів.

У Києві завтра прогнозують дощ і сильний вітер. Протягом дня максимально близько +19+20 градусів.

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Синоптики Українського гідрометцентру також показали на картах погоди, що завтра в країні не буде "сухого" регіону.

Судячи з них, найсильніші опади завтра очікуються на Заході, а також в Одеській та Вінницькій областях. При цьому ніч буде дуже теплою - від +11 до +18 градусів.

Погода в Україні 27 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні варто чекати другого і третього бабиного літа, яке наступить короткими, але теплими періодами в жовтні і листопаді.

Також повідомлялося, що кліматологи і метеорологи спрогнозували аномальну осінь і зиму в Україні.

Прогноз погоди
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