Грози та зниження температури до +3: в яких областях України чекати на негоду

Погода в Україні буде місцями з грозами, а місцями з мерзенним холодом

Погода в Україні сьогодні принесе грози і дощі у західні області, а на сході очікується вкрай сильне зниження температури, місцями до +3 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру розповіли про температуру і опади на завтра. Грози і дощі будуть на території Західної України (окрім Рівненської та Хмельницької областей - тут ймовірність опадів нижче). На решті території - сухо, з мінливою хмарністю.

Що стосується температури, то вночі буде дуже холодно в Луганській області (+3+5). На Півночі і в Центрі +6+10 градусів, решта території вночі від +8 до +13.

Вдень +21+25 градусів у західних областях, +23+27 - на решті території.

Вітер завтра південно-східний середньої інтенсивності - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві четвер буде без опадів, з помірним теплом +24+26, вночі +8+10 градусів.

Погода в Україні 24 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики прогнозують кардинальну зміну погоди у неділю, 27 вересня. Україну накриє грозами, зливами та похолоданням. Втім, холодний і мокрий фронт прийде вже в суботу на Захід країни.

До речі, ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики дали детальний прогноз до кінця 2020 року.