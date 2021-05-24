Вранці їсти не хочу: ендокринолог розповіла, кому можна не змушувати себе снідати

Той, хто відчуває хронічний стрес тривалий час, часто має патологічно низький рівень кортизолу вранці. І якщо не поснідає, йому загрожують запаморочення, легка нудота, тремор рук, пітливість.

Це симптоми гіпоглікемії, коли рівень цукру в крові падає. Такі пацієнти довго не можуть прокинутися і налаштуватися на роботу, погано почуваються цілий день, розповіла лікар.

Кому можна не снідати - думка лікаря (фото: pexels.com)

Часто, для того, щоб прийти в себе, їм необхідно 2-3 чашки кави. Вони додають до нього бутерброд або солодкий десерт... Проводячи цілий день на роботі, перехоплюють на бігу кавою, булками, шоколадками, часто навіть не помічаючи цього.

До вечора, діставшись до будинку, готові з'їсти все, що є в холодильнику. Плюс, для зняття напруги, нерідко вдаються до алкоголю. Після такої щільної вечері вранці у них знову немає бажання снідати. І так по колу.

Чи потрібно таку ситуацію виправляти? Так!

Заплануйте ці зміни, змусьте себе розширити свій раціон за принципом білково-жирового сніданку. Для цього достатньо кілька разів з ранку щільно поїсти, з'їсти щось корисне в районі 4-5 годин дня, ще до того, як ви підете з роботи.

Вуглеводні перекушування протягом дня: солодощі, фрукти - табу. Якщо гіпоглікемії будуть повторюватися, заготовте собі активовані горішки і по будильнику щогодини з'їдайте 1-2 штуки. Тоді до вечері ви вже не будете сильно голодним і не станете об'їдатися.

Коли і кому можна не снідати

Скасування прийому їжі в ранковий час має деякі переваги. Наприклад, збереження енергії. Травлення - це дуже енерговитратний процес.

Якщо людина страждає мітохондріальної дисфункцією і потребує детоксикації, то для нього найкращим варіантом буде сніданок не через 40 хвилин після пробудження, а годин в 9-10, якщо людина прокинулася о 6.

А з 6 до 9 зайнятися справами з більшою продуктивністю. Такі пацієнти відчувають перманентний дефіцит енергії і часто інтуїтивно приходять до такого відстроченого сніданку.

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Для схеми інтервального голодування 16/8 немає такої аксіоми, що це обов'язково повинен бути пропуск сніданку. Часто цей момент пояснюється бажанням простимулювати і підтримати вироблення власного гормону росту. На мій погляд, є більш оптимальні рішення.

Останній прийом їжі в 20-21 годину вечора- це пізно, якщо ви хочете, щоб ваш гормон росту адекватно синтезувався в нічний час. Стратегія харчування без сніданку допустима, але в рідкісних індивідуальних випадках, при відповідному способі життя. Вона може використовуватися деякими спортсменами. Як спосіб "здивувати" організм зміною режиму харчування і зрушити вагу з плато.

А ось пропускати сніданок тим, хто страждає різними патологіями шлунково-кишкового тракту, має дефіцит білка і вітамінів, дисбаланс гормонів тієї чи іншої системи, лептинорезистентність, я не рекомендую.