Я не хочу за вас заміж! Цибульська зізналася, як Нікітін намагався перетворити її на Білик

Співачка-запальничка зробила не одне зізнання в програмі. Оля каже, що в сварках з чоловіком любить перемагати емоційно, а одного разу навіть зарядила чоловікові ляпаса.

"Я намагаюся максимально вибісити чоловіка... Якщо під час сварки він емоціонує, а ти спокійна, значить ти виграла", - зізнається Цибульська.

Було в неї і почуття "погана мама". Таке сталося, коли Оля через поїздку пропустила важливий момент - син навчився бігати, але вона при цьому не була присутня.

З усім тим Оля впевнена, що приклад реалізованої мами, який вона показує синові - дуже гідний.

Курйози з сукнею і "білявка для Нікітіна"

Були і курйозні ситуації. Одного разу будучи вагітною вона зайшла в магазин в Мілані і натягнула на себе сукню. Вилізти з неї вона так і не змогла, розплакалася і подзвонила чоловікові. З сукні її звільнили, а замість цього купили ті речі, в які вона могла влізти - туфлі і сумочку.

А от з Юрієм Нікітіним одного разу сталася дуже неприємна ситуація. На "Фабриці зірок" артистку перефарбували в блондинку і їй це дуже не сподобалося.

"Я була дуже зла на Юру Нікітіна, тому що Юра Нікітін на фабриці пофарбував мене в блондинку. Я навіть в якийсь момент запитала Юру: "це що, твоя еротична фантазія?" - розповідає Оля. - "Це Білик? Я Горбачова, Білик, хто я? Навіщо це було? Я не хочу за вас заміж!"

Також Оля зізналася, що неодноразово купалася в чому мати народила і засмагала топлес.

Відео: Оля Цибульська зробила ряд відвертих зізнань

До слова, Оля Цибульська вже давно одружена з другом дитинства Олександром. Чоловік уникає публічності. За словами Цибульської, історія їхнього кохання розпочалася ще в школі, а 6 січня 2015 року у пари народився син Нестор.