Холод до -10: в яких областях України різко вдарить мороз

Погода в Україні 6 грудня буде холодною і сонячною в більшості областей нашої країни. При цьому на заході термометри показуватимуть до +11 градусів протягом дня. Де в Україні різко вдарять сильні морози, а де показники тепла досягнуть рекордних позначок середньодобової температури – розповіли синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

У неділю, за даними синоптиків, опадів не очікується. Небо затягне хмарами тільки на заході країни. В іншому – сонячно з мінливою хмарністю.

Температура протягом дня в Україні буде коливатися в середньому від -3 до +3 градусів. Найхолодніше буде на сході, де навіть у світлий час доби термометри не будуть перевищувати позначку в -1 градус. Трохи тепліше в центрі й на півдні країни, де буде доходити до -2... +2 градусів. На заході України 6 грудня очікується найтепліша погода – 0... +4 градуси. Виняток становитиме Закарпатська область, де очікується аномально висока температура – до +9... +11 градусів, вдень до +4 - вночі.

За даними оновленого прогнозу, найсильніші "мінуса" очікуються на сході та північному сході країни. Так, у Сумській, Харківській та Луганській областях вночі термометри покажуть -8... -10 градусів. В інших східних, центральних і північних регіонах до -5... -8 градусів. У приморських областях, а також у Вінниці та Житомирі при цьому в темний час доби буде помірна морозна погода: термометрів опустяться до відміток -2... -4 градуси. Тепло в ніч з 6 на 7 грудня буде тільки на заході країни, де очікується 0... +4 градуси.

Погода в Україні 6 грудня з сильними морозами (скріншот: meteo.gov.ua)

До цього синоптик Наталка Діденко також публікувала свій прогноз на 6 грудня. Згідно з її даними, в Україні в цей день мінімуми досягнуть -11 градусів, а також очікується ожеледиця і туман.

Раніше синоптики писали також, що в Україні найближчими днями будуть сильні морози. Особливо холодно буде на сході країни.