Холодні дні зі снігом, вітром і морозом: в Україну рухається мерзенна погода

Погода в Україні на найближчих вихідних буде по-листопадовому холодною. Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз, вітер. Місцями випаде мокрий сніг, тому потрібно бути уважнішими на дорогах.

Діденко в Facebook пише, вдень 21-22 листопада очікується від 0 до +5 градусів, на Сході до -2 градусів морозу. Вночі від +3 до -3, а в східних областях до -6 градусів.

Крім того, у неділю на Заході і Півночі може бути сильний вітер. Дороги будуть слизькими навіть там, де не буде опадів, але будуть тумани, які осядуть на холодному дорожньому покритті і примерзнуть (особливо, вночі, вранці і ввечері).

Найближчої ночі (на 21 листопада) очікуються опади місцями на Півночі і в Центрі. Завтра вдень волога маса піде на схід і північний Схід - дощ або сніг, в залежності від температури повітря.

Таким чином вдень у суботу опади очікуються лише в східних і північно-східних областях (Сумщина, Полтавщина).

В ніч на неділю, 22 листопада, ситуація з опадами ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Тут очікується невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Вдень опади у цих областях припиняться. При цьому на решті території протягом доби 22 листопада без істотних опадів.

У Києві на вихідних суттєві опади малоймовірні. У неділю очікується сильний вітер. Температура на вихідних вночі від +1 до -1 градуса, вдень +2+3 вище нуля.

Зазначимо, що на наступному тижні синоптики обіцяють потепління. Втім, воно буде недовгим.

Крім того, народні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік.

Раніше метеорологи також спрогнозували, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.