Холостячка Злата Огневич розповіла про чоловіка мрії: ціную почуття гумору

"У дитинстві я захоплювалася Суперменом, який прилітав і рятував світ. Якщо ми говоримо про чоловічі образи, то мені дуже подобається Бредлі Купер. Особливо комедія, в якій він грав, - "Похмілля у Вегасі". Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту. Він обов'язково повинен любити своїх батьків, це багато про що говорить. А ще - подорожі та саме життя", - зазначила артистка.

Також вона дуже хоче, щоб її чоловік вів активний спосіб життя. За словами Огневич, на проєкт вона прийшла, щоб знайти чоловіка своєї мрії.

На думку Злати, найскладніше для артиста - це вміння постійно бути в тонусі. Але співачці все ж вдається залишатися в гармонії з собою. Вона часто подорожує і медитує.

Крім того, співачка зізналася, що для неї героями є її батьки. У них було непросте життя, але вони зберегли свою любов і залишилися щирими людьми.

Злата Огневич розповіла, які чоловіки їй подобаються (відео: YouTube)