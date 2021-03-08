ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Я не хотіла більше жити: Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 11:40
Я не хотіла більше жити: Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл, яка чекає появи дівчинки, зізналася, що хотіла заподіяти собі шкоду, так як життя в палаці було для неї дуже важким.

Про це вона розповіла у великому інтерв'ю Опрі Уїнфрі, пише Reuters

За словами дружини принца Гаррі, вона замислювалася про те, щоб заподіяти шкоди своєму тілу або навіть вчинити самогубство після того, як попросивши допомоги про рідних, не отримала її.

Герцогиня була вкрай нещасною, коли жила у британській королівській сім'ї.

"Я просто не хотіла більше жити. І це була дуже ясна, реальна і жахлива постійна думка. Було соромно зізнаватися Гаррі. Але я знала, що якщо не скажу йому, то правда зроблю це (самогубство. - Ред.). Пам'ятаю, як він просто притиснув мене до себе", - зізнається Меган.

Не обійшлося і без расистських витівок з боку членів королівської сім'ї. Меган каже, що дехто під час першої вагітності висловлював занепокоєння з приводу кольору шкіри майбутньої дитини.

Шокувала її і заява з боку родини Гаррі, що їх син Арчі не стане принцом і не отримає особисту охорону, хоча це і було порушенням протоколу. Але Маркл не стала зізнаватися, хто саме в сім'ї був джерелом таких розмов та ініціатив.

Нагадаємо, що герцог і герцогиня Сассекські покинули Великобританію в листопаді 2019-го. Деякий час вони жили на острові Ванкувер в Канаді. А в березні після повного складання обов'язків перебралися на батьківщину Меган - США. З літа 2020-го Меган і Гаррі живуть в розкішному особняку в Каліфорнії.

Раніше ми писали, що Меган Маркл порівняли зі скандальною дружиною короля, через яку він відрікся від британського престолу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)