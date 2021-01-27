Хотілося поїхати в перший день: фіналіст "Холостячки" розкрив правду про проект і почуття до Мішиної

Фіналіст проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко став улюбленцем українок, які оцінили вчинки і слова хлопця на адресу Ксенії Мішиної. Хоч актриса і не вибрала київського бізнесмена, зате у нього з'явилася маса відданих шанувальниць, яких він зачарував своєю турботою, відкритістю і чоловічими вчинками. Звичайно, не дивно, що багато хто хотів би бачити Олексія в якості нового "Холостяка", але він одразу пояснив, чому офіційно не став завидним нареченим країни. Також Тригубенко згадав про свої переживання на проекті "Холостячка" і висловився про Ксенію Мішину та свого конкурента і обранця актриси Олександра Еллерта.

Так, Олексій в інтерв'ю для YouTube-каналу Тор розповів, що відчував себе на шоу некомфортно – йому довелося багато до чого звикати, але він витяг з цього і позитивні моменти.

Олексій Тригубенко здружився з творчою командою "Холостячки"(фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"Це як у таборі я побув. Коли я приїхав, я думав: Боже, куди я потрапив! Цей будинок, ці пацани... Стан був такий, мені просто хотілося поїхати в перший день, другий. Я не розумів, як там буду жити. Я готувати не вмію, там самому собі треба готувати. Ці пельмені... Я так не харчувався, як на проекті. І як у таборі. З одного боку, я б знову пішов. Тому що дуже здружився з командою. Прожити таку історію клас. Другий момент, що цей проект змушує тебя подумати про відносини і свої почуття", - уточнив він.

Через зайнятість в повсякденному житті у Олексія немає часу на стосунки, побачення і часті зустрічі, і він розуміє, що не кожна готова миритися з таким графіком бізнесмена.

Також він згадав про любовні переживання під час участі в шоу.

Олексій був щиро закоханий у Ксенію Мішину (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"Тобі сни зняти, ти тільки про це і думаєш, ти живеш цим. У тебе фокус спрямований тільки на почуття. Це нереально. Круто. Я отримав кайф, що я це відчув. Я дуже вдячний Ксюші за ці почуття, сильно. Вона дуже сильно вплинула на мене. Завдяки їй у мене була ця мотивація, щось у мені змінювалося", - розповів про позитивну сторону участі в проекті Тригубенко.

Поки на ТБ показували випуск за випуском, Олексію було важко, адже він заново переживав усе, що відбувалося на шоу.

"Як тільки закінчилися випуски, стало набагато легше. Коли це перестали показувати, я не бачу Ксенію по телевізору, я на неї не підписаний, я починаю потихеньку її забувати", - зізнався він.

Олексій було не просто дивитися "Холостяку" по ТБ і знову переживати емоції (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Він зазначив, що не спілкується з Мішиною, але з її обранцем Олександром Еллертом у Олексія нормальні стосунки, хоч спеціально вони не зустрічаються. З актрисою він не зміг би дружити після події в фіналі, про що говорить прямо.

"У мене не може бути дівчат-подружок. Я не зможу дружити. Треба бути чесним перед самим собою, якщо тобі подобається дівчина. Наша історія закінчилася. Все класно. Я не сумніваюся, що зустріну свою людину", - переконаний Тригубенко.

Олексій висловився про пару Мішиної та Еллерта і підтримав закоханих.

"Я вважаю, що Ксенія дуже добре підходить Саші. Вони класно один одному підходять. Вірю, що знайшли один одного і у них все буде класно. А дружити... А сенс? У нас вже немає спільних тем",– зазначив Олексій.

Нагадаємо, що раніше півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак засвітив свою кохану.