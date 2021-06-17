Худнути на беконі і вершках - небезпечно: нутриціолог розповіла всю правду про кето-дієту

На цю тему написані цілі книги! Але не поспішайте вірити всьому, що вам говорять.

В останні кілька років кето-дієта, на Заході її ще називають "жирною", набирає обертів популярності. Адепти кето- в один голос розхвалюють не тільки той результат, який можна отримати, не відмовляючи собі в "заборонених" беконі та вершках, але і нібито небувалі плюси для здоров'я.

Мінус № 1

Протипоказана людям, у яких є будь-які (!) проблеми з жовчним міхуром. До таких відносяться камені в жовчному, дискінезія жовчного, пісок в жовчному і навіть видалений жовчний.

При всіх цих станах людині буде не тільки складно перетравлювати таку величезну кількість жирів, яке необхідно для того, щоб кето-дієта працювала, але і може викликати напади болю.

Мінус № 2

Протипоказана людям зі схильностями до запорів. Справа в тому, що як не додавай овочі та зелень, але клітковини на такій дієті занадто мало. Крім того, ця дієта виключає таку велику і потрібну групу продуктів, як крупи.

Саме крупи - найкраще джерело нерозчинної клітковини. І якщо клітковина з овочах і зелені (розчинна) покращує перистальтику кишечника і рухає його вміст до виходу, то клітковина з круп необхідна для формування калових мас (щоб було чого виходити).

Без овочів, круп і зелені організму погано (фото: pexels.com)

Мінус № 3

Може погіршити мікрофлору кишечника. Так, харчування без простих цукрів (солодощі, фрукти, крупи, коренеплоди) згубно для грибів, тому люди, які довго страждали лупою, молочницею і тому подібними болячками, навпаки, відчують поліпшення або і зовсім позбудуться від прояву грибкових інфекцій (грибки харчуються цукрами, а так як продукти, багаті простими вуглеводами / цукрами на цій дієті виключаються, то і грибкові інфекції сходять нанівець).

Проте в довгостроковій перспективі мікрофлора постраждає. Чому? Тому що вся інша корисна мікрофлора (лакто і біфідобактерії) харчується розчинною клітковиною. А її, як ми з'ясували в попередньому пункті, на кето катастрофічно мало. Тому корисна мікрофлора поступово вимирає.

Мінус № 4

Протипоказана людям зі зниженою кислотністю шлунка. Справа в тому, що кето-харчування пропонує харчуватися значною кількістю білкових продуктів. Для їх нормального засвоєння потрібна практично ідеальна кислотність шлунка, що в наш час... зустрічається не так часто!

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Занадто багато жирів важко переварити (фото: pexels.com)

інус № 5

Не підходить веганам. Якщо ви дотримуєтеся веганства і навіть вегетаріанства, то харчування по кето-дієті буде дуже мізерним. Вірніше, веганам буде практично нічого їсти. Ну, хіба що ви вирішите їсти величезну кількість горіхів з кокосовим і іншим маслом. Скоро це набридне, та й не будь-яке травлення витримає такі знущання.

Перехід на рослинну їжу має всього один плюс для здоров'я - ви отримуєте багато клітковини та інших корисних, а головне - простих для перетравлення продуктів: овочі, зелень, ягоди. Так ось на кето харчуванні більшість з них під забороною. І найкращий веганський джерело білка - бобові, в тому числі.

Мінус № 6

Містить занадто багато тваринних продуктів. Звичайні тваринні продукти, на жаль, містять і важкі метали, і гормони, і інші шкідливі речовини. І одна справа, коли таких продуктів в раціоні в міру. Зовсім інше, коли тваринні продукти стануть основою вашого раціону.

Мінус № 7

Негативно позначається на настрої і якості сну. Справа в тому, що саме скачки інсуліну активують серотонін - "гормон щастя". А не кето-харчуванні такого стрибка не може бути в принципі. Адже саме на уникненні зростання інсуліну побудована вся кето-дієта. Тому в довгостроковій перспективі таке харчування може негативно впливати на ваше ментальне здоров'я і на сон теж!

І, на жаль... я перерахувала далеко не всі мінуси цієї популярної і "корисної для здоров'я" дієти. Кето-дієта також негативно впливає на обмін речовин, а також з часом може призводити до проблем зі шкірою.