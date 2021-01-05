Ідеальний варіант: легкий рецепт різноманітних пампушків від Клопотенко

Пампушки – традиційне блюдо на різдвяному столі. Вони можуть бути як доповнення до борщу, а можуть бути й окремою стравою. Переможець кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як швидко приготувати пампушки на Різдво.

У своєму відеоблозі на YouTube Клопотенко дав рецепт приготування пампушок з часником, пампушок з грибною мачанкою і солодкі пампушки з ромовою заправкою.

"Пампушки з часником – ідеальний варіант для борщу, що й казати. Але сьогодні я вам покажу, що пампушки можуть бути не тільки доповненням до страви, але і виступати самостійним блюдом. Насолоджуйтесь!" – написав кулінар.

Інгредієнти на 12 пампушок:

400-450 г борошна

250 мл молока

100 г м'якого вершкового масла або рослинної олії

10 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

Для часникової заправки:

2-3 зубчики часнику

5-6 гілочок кропу

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. оцту

сіль, перець

Для грибної заправки:

300 г печериць

1 цибулина

2-3 ст. л. рослинної олії

200 мл вершків будь-якої жирності

40-50 г твердого сиру

сіль, перець

Для солодкої заправки:

150 г цукру

40 мл води

40 мл коньяку, рому або віскі

У борошно додайте сухі дріжджі, сіль і цукор і гарненько перемішайте. Додайте тепле молоко і м'яке вершкове масло (або рослинну, якщо хочете отримати пісні пампушки).

Замісіть дуже еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо є необхідність – злегка підсипте стіл борошном. Але не забивайте тісто, щоб воно не було надто тугим.

Залиште тісто в теплому місці під рушником або харчовою плівкою на 40-45 хвилин для підйому. Тісто за цей час має збільшитися у 2-3 рази.

Обімніть тісто і сформуйте 12 пампушків. Акуратно розкладіть їх по формі, попередньо змазаній рослинною олією або вершковим маслом. Залиште для вистоювання на 30 хвилин.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

Заправка з часником пампушків

Тим часом приготуйте заправку. Для першої з них дрібно порубаєте зелень кропу і часник. З'єднайте ці ароматні складові та додайте сіль, перець, оцет і рослинну олію. Щедро полийте цією заправкою пампушки ще гарячими, щоб вони просочилися ароматами.

Як приготувати мачанку

Для другої заправки порубайте дрібно печериці та цибулю. Обсмажте цибулю на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до прозорості. Додайте печериці та дайте повністю випаруватися зайвій волозі. Додайте вершки та тушкуйте 2-3 хвилини. Додайте сіль і перець на смак, додайте сир, попередньо натерши його на тертці. Нехай сир розплавиться в масі та подавайте цю заправку до пампушків.

Рецепт солодкої заправки пампушків

Для солодкої заправки зваріть сироп з води та цукру. Додайте міцний алкоголь за своїм вибором - коньяк, ром чи віскі. Полийте сиропом пампушки та подавайте їх як десерт.

Клопотенко дав простий і легкий рецепт пампушків на Різдво

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