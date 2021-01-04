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Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 18:14
Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно! Страви на Святвечір (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів українцям, як приготувати смачну кутю з пшениці на Святвечір, 6 січня.

Клопотенко представив класичний варіант куті з медом і сухофруктами. Але, додав трохи від себе - корінь імбиру і лимонну цедру. З цими доповненнями класична кутя з пшениці виходить особливо смачною. Про це він розповів на своєму сайті.

Як приготувати кутю з пшениці

Час підготовки - 12 годин

Час приготування: 1 годину

Час на охолодження - 2 години

Порції - 2-4

Інгредієнти

  • 1 склянка пшениці
  • 4 склянки води
  • 50 г вершкового масла
  • 2-3 ст. л. меду
  • 2 ст. л. маку
  • 1 жменя волоських горіхів
  • 100 г кураги
  • 1 жменя родзинок
  • 1 лимон (цедра і сік)
  • 1 см кореня імбиру

Кутя з пшениці: покроковий рецепт

1. Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

2. Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

3. Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

4. Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

5. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

6. Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

7. Лимон (1 шт.) добре помийте і обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

8. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

9. Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.

Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір: виходить особливо смачно!

Рецепт куті від Євгена Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, Євген Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят.

Раніше Клопотенко розповів, як урізноманітнити смак шампанського.

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