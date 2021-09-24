Ілон Маск порвав з українсько-французькою співачкою Grimes після трьох років стосунків

Ілон Маск розійшовся зі своєю молодою коханою українсько-французькою співачкою Grimes (справжнє ім'я Клер Буше), матір'ю їх сина з незвичайним ім'ям Ікс (X Æ A-XII Musk), після трьох років стосунків.
Про це 24 вересня передає видання Page Six.
50-річний американський мільярдер, винахідник і засновник компаній Tesla і SpaceX зізнався, що вони з Буше все одно залишаються в хороших стосунках, і продовжують виховувати свого однорічного хлопчика.
"Ми наполовину розділені, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в прекрасних стосунках", - зазначив Маск.
Ілон також уточнив, що в основному його робота в SpaceX і Tesla вимагає частого перебування в Техасі або змушує подорожувати за кордон, в той час, як артистка в основному працює в Лос-Анджелесі.
"Зараз вона живе зі мною, а малюк Ікс в сусідній кімнаті", - розповів знаменитий бізнесмен журналістам.
Зазначається, що в останній раз пару бачили на початку вересня на Met Gala, але тоді 33-річна Grimes йшла по червоній килимовій доріжці на самоті - Маск теж був присутній на заході, але приєднався до коханої тільки всередині.
Обраниця Ілона Маска співачка Grimes на червоній доріжці на Met Gala (фото: Stephen Lovekin / Shutterstock)
Пізніше Ілон влаштував зоряну вечірку Met Gala в клубі з гарячими приватними членами Zero Bond, де до нього приєдналася Клер Буше. Тоді пара потрапила в об'єктив фотографів, коли покидала Нью-Йорка на наступний день.
Ілон Маск з Клер Буше (фото: Diggzy/Jesal/Shutterstock)
Але в минулі вихідні Маск насамоті відвідав вечірку, влаштовану дружиною співзасновника Google.
Grimes зараз зайнята зйомками нового шоу Fox "Alter Ego", в якому вона виступає в якості судді.
Нещодавно вона зазначила в коментарі Vogue, що народження дитини стало для неї "великим переродженням, в тому числі й у художньому плані".
Нагадаємо, у мільярдера Ілона Маска п'ятеро дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон. Вони разом навчалися в Канаді і були одружені з 2000 по 2008-й. Після цього Маск встиг двічі одружитися і розлучитися з актрисою Талулою Райлі, спільних дітей у них не було. А в 2018-му засновник Tesla і SpaceX почав зустрічатися з Граймс.
Також ми писали про те, що обраниця Ілона Маска Клер Буше має українське коріння - бабуся дівчини була українкою, а сама вона небайдужа до борщу.