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Індикатор віку: як доглядати за шиєю, щоб вона залишалася молодою

Автор: Тетяна Турчанікова

Шия багато говорить про вік, так що догляд за нею повинен бути ретельним. У домашніх умовах він повинен складатися з декількох етапів - тоді шия буде завжди гладкою і доглянутою.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.⠀

Шия і декольте - продовження особи, тому догляд буде схожий, розповіла фахівець.

  • Очищення. Як для особи.
  • Зволоження / живлення. Можете використовувати крем для обличчя. Є й спеціальні.
  • Пілінг. Легкі кислоти / ензими 1-2 рази на тиждень.
  • Захист від сонця. Кожен день, як і обличчя (і взимку, і влітку). Використовуйте ваш звичайний SPF-крем. На обличчя і шию - 1/2 ч. л. крему.

Догляд за шиєю повинен бути регулярним (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Як позбутися від кілець Венери в домашніх умовах

"Кільця Венери" - це горизонтальні кругові зморшки навколо шиї. Найефективніші заходи догляду для усунення кілець Венери:⠀

  • Масаж. Пальцями або нефритовим ролером для профілактики. При наявних зморшках потрібні мікроструми. Результат видно через пару сеансів.
  • Мезороллер / хиджама. Кращий спосіб боротьби зі зморшками-контрольоване пошкодження шкіри (мезороллер, хіджама). Ці процедури запускають вироблення колагену.
  • Пептид. Вони можуть запускати процес вироблення колагену і покращувати якість шкіри. Важливо використовувати курсами, інакше ефекту не буде.
  • Ретиноїди. Нанесення ретиноїдів на шию виправдано при ознаках старіння (але не в 18-25 років). Шкіра шиї ніжна, ретиноїди повинні бути дуже м'якими.
  • Вітамін С. Загальний омолоджуючий ефект.
  • Масло шипшини. Додавати в креми з церамідами і застосовувати курсами. Це фізіологічне харчування, зволоження і захист шкіри.
  • Зволожуючі маски. Найбільш ефективні - нічні.⠀

Нагадаємо, косметолог розповіла, як привести до ладу суху шкіру за лічені години.

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