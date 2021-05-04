Захист від сонця: як насправді користуватися засобами з SPF і чи всім це потрібно

Кожна людина сама розставляє пріоритети: здоров'я або комфорт. Якщо комусь не комфортно використовувати SPF-крем, ніхто не зобов'язаний цього робити, адже відповідальність за своє здоров'я кожен несе сам.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Тим, хто вважає за краще використовувати засоби із захисними від сонця фільтрами, косметолог нагадала: є певні правила використання таких засобів.

Захищатися від сонця варто вже з квітня (фото: pexels)

Як користуватися кремами з SPF-захистом

"Наносити достатній обсяг. Лице - 1/4 ч. л., + шия - 1/2 ч. л., руки - 1 ч. л. якщо нанести менше, захист падає до кв. кореня від заявленого фактора захисту.

Наносити після попереднього догляду.

Макіяж наноситься через 15-20 хвилин після SPF. Тон не втирати, наносити поплескуючими і вбиваючими рухами долонь і пальців. Наносити за 15 хвилин до виходу.

Оновлювати в середньому кожні 2 години.

Показники SPF не складаються, як у рівнянні. Якщо ви нанесете крем з SPF 15, а зверху пудру з SPF 10, ви не отримаєте SPF 25. Тільки 15.

SPF 30 і SPF 50 захищають приблизно однаково, тільки текстура у 50 буде менш приємна", - розповіла Яна.⠀

Як часто потрібно оновлювати крем

Що стосується оновлення засобу: "Отже, 2 години після нанесення минуло, а ви знову виходите на вулицю:⠀

Надійний SPF-захист.⠀

Для тих, хто використовує SPF, щоб бути не тільки красивим, але і здоровим. Є кілька способів:

1. Якщо ви не використовуєте макіяж, оновити можна, просто нанісши ще один шар.

2. Якщо ви використовуєте макіяж, доведеться змити його і нанести заново. По-іншому ніяк.

Ненадійний SPF-захист.

1. Для тих, хто використовує SPF, щоб не було багато пігментації або щоб не згоріти до кольору краба. Цей спосіб з розряду "краще, ніж нічого". Такий спосіб частково захистить від сонця, але не гарантує захисту від серйозних захворювань.

2. Якщо ви використовуєте макіяж, можна оновити зверху декоративним засобом з SPF (тональний, кушон bb, СС-крем, пудра захищає найменше).

3. Якщо ви не використовуєте макіяж або ваш тон без SPF, можна оновити спреєм з SPF. Скільки наносити, тут відповісти складно, тому наносите, як вам зручно", - написала косметолог.