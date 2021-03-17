Відома українська співачка втратила голос: спочатку стиснуло шию і горло

25-річна виконавиця хіта "Охрана, отмєна", і учасниця нацвідбору на Євробачення каже, що фізично здорова. Але невисловлені психологічні моменти призвели до такого результату. Вона зверталася до психолога і прийшла до висновку, що потрібно більше відкриватися своїм близьким.

"У мене пропав голос, уявляєте? Я здорова фізично, а от з ментальним самопочуттям не попрацювала вчасно. Пам'ятайте, постилася в сторіз, що їду до психолога? Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі", - каже Яна.

Спочатку вона відчула стислість в шиї і горлі, а через кілька днів зрозуміла, що не може говорити.

"Я припустилася помилки, накопичила в собі непроговорене - і спочатку стисло шию і горло, а вже через кілька днів голос сказав: "Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою". Все, що поки можу - нюхати анісове масло і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах. Тому що батьки вчили бути милими до інших, але чомусь не до себе", - пише вона.

Замовчування своїх проблем "вилізло" Jerry Heil "горлом".

Jerry Heil втратила голос