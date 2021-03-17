ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відома українська співачка втратила голос: спочатку стиснуло шию і горло

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 11:50
Відома українська співачка втратила голос: спочатку стиснуло шию і горло Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Світлана Мащенко

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) зізналася, що втратила голос. І причиною цього стали проблеми з ментальним здоров'ям.

Про це артистка розповіла в Instagram.

25-річна виконавиця хіта "Охрана, отмєна", і учасниця нацвідбору на Євробачення каже, що фізично здорова. Але невисловлені психологічні моменти призвели до такого результату. Вона зверталася до психолога і прийшла до висновку, що потрібно більше відкриватися своїм близьким.

"У мене пропав голос, уявляєте? Я здорова фізично, а от з ментальним самопочуттям не попрацювала вчасно. Пам'ятайте, постилася в сторіз, що їду до психолога? Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі", - каже Яна.

Спочатку вона відчула стислість в шиї і горлі, а через кілька днів зрозуміла, що не може говорити.

"Я припустилася помилки, накопичила в собі непроговорене - і спочатку стисло шию і горло, а вже через кілька днів голос сказав: "Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою". Все, що поки можу - нюхати анісове масло і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах. Тому що батьки вчили бути милими до інших, але чомусь не до себе", - пише вона.

Замовчування своїх проблем "вилізло" Jerry Heil "горлом".

Jerry Heil втратила голос

Раніше Jerry Heil зізналася, що кожен виступ на сцені для неї - це великий стрес. Зірка поділилася способом, як заспокоює себе перед виходом до аудиторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Jerry Heil
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Канікули в Україні в 2021 році: скільки ще відпочиватимуть школярі
Канікули в Україні в 2021 році: скільки ще відпочиватимуть школярі