Треба зробити якусь "дурню": Jerry Heil зробила відверте зізнання

Jerry Heil розповіла, як заспокоюється перед виходом на сцену

Українська співачка Jerry Heil зізналася, що кожен виступ на сцені для неї - це великий стрес. Зірка поділилася способом, як заспокоює себе перед виходом до аудиторії.

Про це Яна Шемаєва (справжнє ім'я зірки) розповіла під час участі в шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі. У команді зірок також зіграла акробатка Анастасія Ярошенко і танцівник Влад Яма.

Кожен учасник шоу-змагання продемонстрував свої вміння та жагу до перемоги. Причому дорослі навіть не приховували свої хвилювання. А ще зізнавалися, що діти дуже сильні суперники.

"Для мене кожен виступ на сцені - це стрес, - зізналася Jerry Heil. - Завжди за лаштунками стою і думаю, що не вийду на сцену. Потім себе опановую, виходжу та беру аудиторію у свої руки. І починаю отримувати задоволення від виступу".

Особливих ритуалів і забобонів перед виступами вона не має, і орієнтується на місці.

Шоу "Дети против звезд"

"Просто дивлюсь по ситуації, якщо треба зробити якусь "дурню", то я її роблю", - усміхається Яна.

Дівчина під час шоу показала, як легко їй дається імпровізація на роялі. Адже вона провчилась в музичній школі ледь не півжиття. На навчання її зарахували у три роки, а закінчила школу вона у 15.

Нагадаємо, що співачка Jerry Heil увірвалася торік до музичного простору з геніальним хітом "Охрана, отмєна". Дівчина брала участь у Нацвіборі на "Євробачення" 2020, однак успіх повторити не змогла.

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