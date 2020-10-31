На українців чекають метеорологічні сюрпризи: детальний прогноз погоди на листопад

Синоптик Леонід Горбань уточнює, що перший сніг в Україні очікують вже у листопаді

Погода в Україні в листопаді 2020 буде дивувати українців різкими перепадами температури. Середньомісячна амплітуда може становити 48 градусів – від +24 до -24 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що цей місяць буде холодним, дощовим і похмурим. Високі позначки у термометрів будуть тільки в перших числах місяця. Детальний прогноз Горбань розповів у коментарі "24 каналу".

Як повідомляється, вже в листопаді в деяких регіонах нашої країни випаде перший сніг. Середня температура повітря сягатиме +1...+8 градусів, хоча на початку місяця вона складе +9...+11 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, але і вдень.

У листопаді прогнозують багато дощів. Наприклад, на півночі кількість опадів за місяць складе 25-30 міліметрів. В Укргідрометцентрі прогнозують, орієнтуючись на середнє місячне значення за останні роки. Так, за даними фахівців, в Україні випаде 37-65 міліметрів опадів. На Закарпатті можливо до 110 міліметрів.

Народний синоптик Володимир Деркач також озвучив свій прогноз погоди на листопад 2020 року. Так, в листопаді він прогнозує дощі на початку місяця. Але вже в середині місяця погода зміниться і покращиться. Правда, температура повітря відчутно знизиться і протримається такою до другої декади місяця. Потім знову очікуються дощі, місцями з переходом в сніг.

У третій декаді листопада температура знизиться, але не сильно: мінуси стовпчик термометра показуватиме вночі та зрідка вдень.

Раніше ми писали, що синоптики розповіли, коли Україну накриє дощами та холодом.

Також ми розповідали, який прогноз на листопад дають інші синоптичні служби.