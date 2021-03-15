ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 16:23
На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку На яких авто їздять українські селебретіс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Цілу плеяду українських зірок нещодавно помітили в Києві біля однієї з радіостанцій. Діви шоубізу влаштували справжній автопарад в районі Nатарки. На яких авто їздять Тіна Кароль, Настя Каменських, Оля Полякова, Наталя Могилевська та Ірина Білик - читайте в нашому матеріалі.

Про зіркові автівки розповіли журналісти програми "Викриття" на каналі KYIV.LIVE.

Так, У колекції співачки Тіни Кароль сім автівок японської марки "Subaru", а також білий позашляховик "Range Rover", яким кермує особистий шофер зірки. Улюблений автомобіль Тіни Subaru Impreza STI оцінюється майже у 2 мільйони гривень.

Тим не менш, перед журналістами співачка з’явилась на тюнінгованому джипі "Porsche Cayenne" вартістю від 3 до 5 мільйонів гривень, за кермом якого був Антон Попов, гітарист зірки.

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку

Авто Тіни Кароль (скріншот)

Престижний "Mercedes gls 400d", на якому пересувається Настя Каменських коштує понад 4 мільйони гривень.

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку

Автомобіль Насті Каменських (скріншот)

Авто Ірини Білик - Tesla Model 3 має оціночну вартість у півтора мільйони гривень. Проте зірці воно дісталось задарма - його на тридцяту річницю знайомства їй подарував товариш.

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку

Авто Ірини Білик (скріншот)

У співачки Наталі Могилевської сріблястий джип Volvo XC90, вартість якого коливається у межах 2 мільйонів гривень.

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопарку

Авто Наталії Могилевської (скріншот)

Оля Полякова надає перевагу комфорту - замість статусного автомобіля у неї мікроавтобус Chevrolet Explorer. Зазвичай такі бусики переобладнані під офіс чи то дім на колесах, і дуже зручні під час гастрольних турів.

На чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші: відео зіркового автопаркуАвто Олі Полякової (скріншот)

На чому їздять українські зірки (відео: Телеканал Кyiv Live)

Раніше ми писали, що розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом показали на відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя автомобили звезды
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах
У метро Києва відбувся черговий колапс: люди стояли навіть на сходах