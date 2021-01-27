Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності: з'явилися нові фото

Українську телеведучу Катю Осадчу запідозрили у третій вагітності. Всьому виною округлий животик, який вона продемонструвала під час зйомок чергового випуску "Світського життя".

Кадри з телеведучою з'явилися в Instagram-stories вагітної дружини Віктора Павліка Катерини Репяхової, учасниками якої вони стали.

Цікаво, що Катю останнім часом не вперше підозрюють в цікавому положенні. Але кожен раз телеведуча виправдовує опуклості на фігурі фасоном сукні. Чи так буде і цього разу, покаже час.

Катю Осадчу запідозрили у вагітності (скрін: instagram.com/stories/repyahovakate)

Цікаво, що нещодавно Катя висловилася про те, чи готова вона знову стати матір'ю, нарікаючи на щільний графік.

Катя Осадча виховує двох синів. Старшого Іллю вона народила у вересні 2002 року від першого чоловіка - бізнесмена і народного депутата від "Партії зелених" Олега Поліщука.

А в лютому 2017 року Катя і телеведучий Юрій Горбунов оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року у них народився син, якого назвали Іваном. Цікаво, що обличчя хлопчика, якому скоро виповниться три роки, пара не поспішає показувати українцям.

Раніше ми писали, що відома співачка народила дитину від російського мільйонера.

Також повідомлялося, що про можливе материнство висловилася і Наталія Могилевська.