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На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 17:07
На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021 У тренді - найрізноманітніші костюми (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Костюмна пари в гардеробі дає просто нескінченні можливості для стилізації і поєднання речей в комплекти.

Про це розповіла у своєму мікроблозі Instagram стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна зізналася, що, вибираючи між купити кофтинку плюс брючки або жакет плюс спідницю окремо, вона завжди вибере купити цільний костюм.

На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"Брючний або спідничні - вже інше питання. Для себе "локомотивом" на весну вибрала трикотажний костюм з базовим светром під горло і ефектними брюками-палаццо. Теплий, але не тонкий. Щільний, але добре тримає форму. На кожен день, на вихід, в дорогу. З підборами і плоским ходом. Під брутальну косуху і елегантне пальто. Носити можна з самої зими і аж до травня. А іноді і влітку, що гріха таїти", - сказала Волкова.

Вона порадила чинити так само тим, хто любить ідею купувати менше, а носити більше.⁣⁣

Які костюми вибирати навесні 2021

  • Кежуал

Така модель підійде для зустрічей з друзями і для прогулянок - зручний і стильний костюм.На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

  • ⁣⁣Трикотажний

Вдома, на зустріч, в дорогу - модель, яка стане в нагоді кожній.

На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

  • Класика

Як не крути, без класичного костюма - нікуди.На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

  • Спортивний костюм

Так-Так, той самий, який ви бачили на своєму улюбленому інфлюєнсері, обирайте найактуальніші моделі.

На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

  • З спідницею

Якщо ви не уявляєте свій гардероб без спідниць - для вас Волкова теж підібрала варіант.На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

  • Однотонний костюм

Костюм "офісного" стилю вибирайте з оверсайз-верхом, розкльошені брюки - у тренді.На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

Костюм - одна з найбільш трендових частин жіночого гардеробу навесні 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, які моделі спідниць будуть актуальними в теплому сезоні: як комбінувати їх з іншим одягом.

Також дивіться, як носити з іншим одягом анималістичний принт, який став мегапопулярним: зебра і леопард.

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