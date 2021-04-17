На кожен день, на вихід, в дорогу: стиліст назвала трендові моделі костюмів весни 2021

Костюмна пари в гардеробі дає просто нескінченні можливості для стилізації і поєднання речей в комплекти.

Про це розповіла у своєму мікроблозі Instagram стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна зізналася, що, вибираючи між купити кофтинку плюс брючки або жакет плюс спідницю окремо, вона завжди вибере купити цільний костюм.

Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"Брючний або спідничні - вже інше питання. Для себе "локомотивом" на весну вибрала трикотажний костюм з базовим светром під горло і ефектними брюками-палаццо. Теплий, але не тонкий. Щільний, але добре тримає форму. На кожен день, на вихід, в дорогу. З підборами і плоским ходом. Під брутальну косуху і елегантне пальто. Носити можна з самої зими і аж до травня. А іноді і влітку, що гріха таїти", - сказала Волкова.

Вона порадила чинити так само тим, хто любить ідею купувати менше, а носити більше.⁣⁣

Які костюми вибирати навесні 2021

Кежуал

Така модель підійде для зустрічей з друзями і для прогулянок - зручний і стильний костюм.

⁣⁣Трикотажний

Вдома, на зустріч, в дорогу - модель, яка стане в нагоді кожній.

Класика

Як не крути, без класичного костюма - нікуди.

Спортивний костюм

Так-Так, той самий, який ви бачили на своєму улюбленому інфлюєнсері, обирайте найактуальніші моделі.

З спідницею

Якщо ви не уявляєте свій гардероб без спідниць - для вас Волкова теж підібрала варіант.

Однотонний костюм

Костюм "офісного" стилю вибирайте з оверсайз-верхом, розкльошені брюки - у тренді.

Костюм - одна з найбільш трендових частин жіночого гардеробу навесні 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)