На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021
Костюмная пара в гардеробе дает просто бесконечные возможности для стилизации и сочетания вещей в комплекты.
Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram стилист Татьяна Волкова.
Татьяна призналась, что, выбирая между купить кофточку плюс брючки или жакет плюс юбку отдельно, она всегда выберет купить цельный костюм.
Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
"Брючный или юбочный - уже вторично. Для себя "локомотивом" на весну выбрала трикотажный костюм с базовым свитером под горло и эффектными брюками-палаццо. Теплый, но не тонкий. Плотный, но хорошо держит в форму. На каждый день, на выход, в дорогу. С каблуками и плоским ходом. Под брутальную косуху и элегантное пальто. Носить можно с самой зимы и вплоть до мая. А иногда и летом, что греха таить", - сказала Волкова.
Она посоветовала поступать так же тем, кто любит идею покупать меньше, а носить больше.
Какие костюмы выбирать весной 2021
- Кежуал
Такая модель подойдет для встреч с друзьями и для прогулок - удобный и стильный костюм.
- Трикотажный
Дома, на встречу, в дорогу - модель, которая пригодится каждой.
- Классика
Как ни крути, без классического костюма - никуда.
- Спортивный костюм
Да-да, тот самый, который вы видели на своем любимом инфлюенсере, выбирайте самые актуальные модели.
- С юбкой
Если вы не представляете свой гардероб без юбок - для вас Волкова тоже подобрала вариант.
- Однотонный костюм
Костюм "офисного" стиля выбирайте с оверсайз-верхом, расклешенные брюки - в тренде.
Костюм - одна из самых трендовых частей женского гардероба весной 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, раньше стилист рассказала, какие модели юбок будут актуальными в теплом сезоне: как комбинировать их с другой одеждой.
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