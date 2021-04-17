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На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 17:07
На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021 В тренде - самые разнообразные костюмы (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Костюмная пара в гардеробе дает просто бесконечные возможности для стилизации и сочетания вещей в комплекты.

Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram стилист Татьяна Волкова.

Татьяна призналась, что, выбирая между купить кофточку плюс брючки или жакет плюс юбку отдельно, она всегда выберет купить цельный костюм.

На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"Брючный или юбочный - уже вторично. Для себя "локомотивом" на весну выбрала трикотажный костюм с базовым свитером под горло и эффектными брюками-палаццо. Теплый, но не тонкий. Плотный, но хорошо держит в форму. На каждый день, на выход, в дорогу. С каблуками и плоским ходом. Под брутальную косуху и элегантное пальто. Носить можно с самой зимы и вплоть до мая. А иногда и летом, что греха таить", - сказала Волкова.

Она посоветовала поступать так же тем, кто любит идею покупать меньше, а носить больше.⁣⁣

Какие костюмы выбирать весной 2021

  • Кежуал

Такая модель подойдет для встреч с друзьями и для прогулок - удобный и стильный костюм.На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

  • ⁣⁣Трикотажный

Дома, на встречу, в дорогу - модель, которая пригодится каждой.

На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

  • Классика

Как ни крути, без классического костюма - никуда.На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

  • Спортивный костюм

Да-да, тот самый, который вы видели на своем любимом инфлюенсере, выбирайте самые актуальные модели.

На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

  • С юбкой

Если вы не представляете свой гардероб без юбок - для вас Волкова тоже подобрала вариант.​​​​​​На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

  • Однотонный костюм

Костюм "офисного" стиля выбирайте с оверсайз-верхом, расклешенные брюки - в тренде.На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

Костюм - одна из самых трендовых частей женского гардероба весной 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, раньше стилист рассказала, какие модели юбок будут актуальными в теплом сезоне: как комбинировать их с другой одеждой.

Также смотрите, как носить с другой одеждой анималистичный принт, который стал мегапопулярным: зебра и леопард.

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