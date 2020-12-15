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Кейт Міддлтон в черговий раз стане тіткою

Новость на русском → Великобританія , Вівторок 15 грудня 2020 19:32
Кейт Міддлтон в черговий раз стане тіткою Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensington.royals)
Автор: Роман Мирончук

Кейт Міддлтон скоро знову стане тіткою. Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон чекає на другу дитину. У 37-річної Піппи і її 45-річного чоловіка мільйонера Джеймса Меттьюса вже є син Артур, якому два роки.

Близьке до сім'ї джерело повідомило, що Піппа і Джеймс в захваті від того, що вдруге стануть батьками. У цей важкий рік цій події радіє вся родина, повідомляє Page Six.

Нова дитина стане ще одним родичем для трьох дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма - 7-річного принца Джорджа, 5-річної принцеси Шарлотти та 2-річного принца Луї.

Кейт Міддлтон в черговий раз стане тіткою

Піппа Міддлтон, Джеймс Меттьюс і їх син Артур (фото: instagram.com/pippamiddleton_)

Згідно з останніми повідомленнями, Піппа і Джеймс, які одружилися у 2017 році і проживають в Лондоні, близькі до покупки заміського маєтку площею 29 га під назвою Bucklebury Farm Park в Беркширі, недалеко від будинку сім'ї Міддлтон.

Сім'я Міддлтон - мама Керол, тато Майкл, Кейт, Піппа і молодший брат Джеймс - дуже близькі.

Нагадаємо, 94-річна королева Великобританії Єлизавета II вперше за дев'ять місяців вийшла на публіку з членами королівської сім'ї. При цьому поряд не було видно її чоловіка принца Філіпа, який рідко з'являється на публіці.

Ми також писали про те, що брат Кейт Міддлтон - Джеймс - вперше за довгий час порадував фото з нареченою.

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