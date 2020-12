Єлизавета II вперше за дев'ять місяців вийшла на публіку з членами королівської сім'ї

У вівторок, 8 грудня, герцог і герцогиня Кембриджські завершили триденне турне по Великобританії у Віндзорському замку. До них приєдналася 94-річна королева Єлизавета II, яка не з'являлася на публіці вже 9 місяців, з початку пандемія коронавірусу.

Королева насолоджувалася різдвяними гімнами на сходах свого будинку в Віндзорському замку. Коли оркестр Армії Порятунку грав святкові мелодії, можна було побачити, як Єлизавета II тихо підспівує. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська стояли поруч, дотримуючись соціальної дистанції, як і принц Вільям і Кейт Міддлтон. Граф і графиня Уессекські стояли поруч із різдвяними ялинками.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/RE_DailyMail)

Однак сьогодні не було видно чоловіка королеви принца Філіпа, який офіційно пішов у відставку з королівських обов'язків у серпні 2017 року і тепер рідко з'являється на публіці. Варто зазначити, що до його 100-річчя залишилося всього шість місяців.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Єлизавета II, яка одягла пальто і капелюх різдвяного червоного кольору, по черзі поговорила зі своєю сім'єю, і піднялася сходами назад у Віндзорський замок.

A touching moment at Windsor Castle tonight.

The Queen told @salvationarmyuk she was ‘so happy they were able to play some carols because she thinks this will be the only time she’ll be able to hear carols’ this year.

She and Philip are, of course, at Windsor alone for Christmas. pic.twitter.com/tcI8bjwWiM